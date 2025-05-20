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鴻海攜手輝達強化AI技術 劉揚偉首曝「創世紀」智慧平台

2025/05/20 11:23

鴻海董事長劉揚偉今日於台北國際電腦展進行主題演講。（記者方韋傑攝）鴻海董事長劉揚偉今日於台北國際電腦展進行主題演講。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今日於台北國際電腦展進行主題演講，公布旗下「Genesis（創世紀）」智慧平台，透過AI重構產線、電動車、智慧城市三大應用場域，攜手輝達（NVIDIA）等策略夥伴合作推進AI工廠與資料中心布局，自研集團大語言模型「Foxconn Brain」，象徵公司朝向AI驅動企業轉型邁出關鍵一步。

劉揚偉表示，鴻海目前工廠中已有大量機器人導入，但真正的變革來自於AI。一年半前，自己與輝達執行長黃仁勳會面時，對方親手繪製的一張工廠構想圖，啟發鴻海將工廠切分為三層結構：首先透過Omniverse建構虛擬工廠，其次導入AI工廠進行模型訓練，最終才實體建廠。劉強調：「這種順序，可以讓我們在真正動工前，就完成最佳化設計。」

在實際應用上，鴻海以BCG協助下進行試驗，結果顯示生成式AI（Gen AI）能快速完成約80%的瑕疵修復、性能調校任務，剩餘20%仍需由熟練技術員處理。「Gen AI 並不會取代每一位人類，但可以大幅拉高起步效率，這是製造業導入AI的關鍵所在」，針對鴻海全球事業群（BG）架構，公司也設計模型共享機制，由中央部門訓練通用模型，各工廠根據在地數據進行再訓練，並回饋中央，形成一個可自我演化的AI架構。

除了工廠改革，鴻海同時展開智慧電動車與智慧城市兩大平台建設。講者指出，E-Bus電動巴士目前已在高雄上路，車上裝載多種感測器，累積大量街道資料，為智慧城市應用奠定基礎。他強調，現行各類城市應用如智慧交通、醫療、建築等過於「各自為政」，鴻海因此推動Smart3D平台整合資訊流與知識流。另方面，Smart EV平台亦開放給客戶及MIH聯盟使用，三菱汽車已成為首家採用其電動車參考設計的車廠。

面對AI技術快速發展與製造業特性之間的落差，鴻海也正式宣布啟動自主AI模型「Foxconn Brain」，建構於LLaMA 3與4基礎上，針對製造與EV場景進行語料強化，並透過高雄資料中心進行預訓練。該模型將以開源方式釋出，盼藉開發社群推進技術演進。為支撐未來規模部署，鴻海同步揭露AI資料中心建設計畫，將分三階段建置合計100兆瓦規模，首波20兆瓦將選址於高雄。

劉揚偉最後指出，隨各國GDP持續提升，低薪工作逐漸無人願做。過去多透過外包與引進移工解決，未來將由「GenAI＋機器人」接手，這不僅是企業轉型，也是社會結構轉變的新解方，更將與媒體合作推動機器人創新社群，深化台灣在AI與自動化技術上的產業地位。

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