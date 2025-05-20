焦點股》金利食安：今掛牌上櫃 股價漲逾2成

金利食安今天以承銷價28元上櫃掛牌交易，開盤展現蜜月行情上漲至33.7元，漲幅逾20%。（金利食安提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕無添加冷壓蔬果汁食品廠金利食安（7743）今天以承銷價28元上櫃掛牌交易，開盤展現蜜月行情上漲至33.7元，漲幅逾20%。

金利食安是亞洲第一家量產HPP無添加冷壓蔬果汁專業食品廠，近年來，消費者對於健康飲食的需求日益增加，帶動冷壓蔬果汁與機能性食品市場迅速擴展。

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金利食安去年營收達6.42億元，稅後淨利6200萬元，每股盈餘1.85元。核心產品冷壓蔬果汁占營收比重高達近9成，透過自有品牌「純在」（Natural Benefits），將高品質的冷壓蔬果汁銷售至國內外連鎖賣場、便利商店及知名航空公司。

同時透過「品純萃」（Natural Essence）品牌，提供如鱸魚精與美顏飲等機能性產品，持續滿足機能性健康飲食市場的多元需求。

金利食安表示，公司所採用的HPP技術，能夠透過超高壓環境，有效消滅食品中的病原菌和腐敗微生物，保留天然營養素，這項技術不僅延長產品保存期限，也避免使用防腐劑，符合現代消費者對「無添加、少加工、健康飲食」的期望。

公司擁有兩台HPP設備及完整的自動化生產線，目前營收主要來自台灣市場，占比超過80%，外銷則約占10%-20%，主要出口至日本、美國等地，未來將持續強化國際市場布局，搶占全球HPP市場的先機。

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