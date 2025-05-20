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焦點股》佳必琪：黃仁勳掀旋風 股價大漲

2025/05/20 09:36

佳必琪董事長張舒眉（左）與台科大電子工程系教授李三良簽署育才合作備忘錄。（佳必琪提供）佳必琪董事長張舒眉（左）與台科大電子工程系教授李三良簽署育才合作備忘錄。（佳必琪提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠佳必琪（6197）受惠於公司名稱再度出現於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳演講時所揭露的合作夥伴背板，加上GB300連接新品以及光通訊產品帶旺營運前景，今日在買盤青睞之下股價大漲，截至上午9時14分暫報144.5元，漲幅5.86%，成交量1721張。

佳必琪表示，公司於台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，向市場釋出多項聚焦於 AI、高速運算與液冷應用的創新解決方案，並於展會第2天舉辦集團技術活動日，與策略夥伴共同呈現實機應用成果，持續深耕AI伺服器等利基型先進領域。

此外，佳必琪本月同步攜手國立台灣科技大學產學創新學院，投入支援AI運算的高速傳輸平台技術研發與關鍵人才培育，結合台科大在矽光子技術的研發實力與JPC在光通訊與高速連接產品的深厚佈局，聚焦於半導體雷射與矽光子晶片異質整合技術，推進次世代光通訊平台。

佳必琪董事長張舒眉說，相關創新成果將應用於AI伺服器、雲端資料中心與高效能運算（HPC）等場域，回應高速、低功耗傳輸的迫切需求，公司也將藉此深化在AI供應鏈中的角色，強化台灣在全球AI基礎設施中的技術能見度。

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