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傳新日鐵提出140億美元投資 爭取美鋼收購案過關

2025/05/20 10:19

傳日本鋼鐵巨頭「新日鐵（Nippon Steel）」提出140億美元投資，爭取美鋼收購案過關。（示意圖，路透）傳日本鋼鐵巨頭「新日鐵（Nippon Steel）」提出140億美元投資，爭取美鋼收購案過關。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，面對川普政府對收購案的嚴格審查，日本鋼鐵巨頭「新日鐵（Nippon Steel）」提出高達140億美元（約新台幣4223億元）的投資計畫，冀獲美國批准其收購建議。

綜合媒體報導，2023年12月，新日鐵宣布擬以149億美元（約新台幣4495億元）的價格收購美鋼，但消息傳出後就面臨重重難關。美國去年大選期間，時任總統拜登（Joe Biden）和現任美國總統川普（Donald Trump）都堅稱美鋼應該要是美國公司，以爭取該公司總部所在地賓州這個搖擺州選民的支持。

面對壓力，新日鐵在2024年8月將投資承諾從14億美元（約新台幣422億元）提高至27億美元（約新台幣815億元），並承諾保留美國鋼鐵的總部在賓州。

然而，拜登在今年1月以國家安全為由阻止了這筆交易，各方迅速提起訴訟，聲稱他們被剝奪進行「公正國安審查的權利」，因為拜登為了連任公開反對交易，進而影響審查程序；川普則在1月20日就職後表明，自己不介意新日鐵持有美鋼的少數股權，這代表他將尋求對交易結構進行大幅的改變。

但華府近期的行動，增加了當局批准全面收購的希望。今年4月，川普指示美國海外投資委員會（CFIUS），重新審查新日鐵全現金收購美鋼的計劃，以確認是否適合採取「進一步行動」。

報導指書，相關審查將於5月21日截止，川普政府隨後將有15天決定交易命運。

現《路透》援引一份文件和知情人士說法報導，面對川普政府對美鋼收購案的嚴格審查，新日鐵計畫提高對美鋼的投資承諾，冀獲川普政府批准其收購建議。

根據該文件中的投資計畫細節，新日鐵計畫在2028年前投入110億美元（約新台幣3318億元）用於美鋼基礎設施建設，其中包含10億美元（約新台幣302億元）用於新設綠地鋼廠，預計後續投資再增加30億美元（約新台幣905億元）。這部分的新投資內容此前尚未公開報導。

報導指出，目前尚不確定新日鐵的新投資承諾能否說服川普政府點頭批准，但有消息透露，川普政府確實曾要求新日鐵提出更具吸引力的投資計畫。

上述報導一出，美鋼19日股價大漲逾3%，收在41.62美元。截至台北時間20日早上10點07分左右，新日鐵股價暫報2864日圓，跌幅0.4%。

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