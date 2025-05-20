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台股收盤》台積電虎頭蛇尾 指數開高收低漲2點

2025/05/20 13:45

台積電虎頭蛇尾，指數開高收低漲2點（資料照）台積電虎頭蛇尾，指數開高收低漲2點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕穆迪無預警摘除美國3A信評，不過，投資人無視此利空，週一美股4大指數僅費半收黑，其餘皆收紅，而台股在週一下跌319點後，週二隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，台積電開盤漲7元，激勵數開盤漲107.78點，在電子股領漲，傳產與金融助攻，指數開高走高，漲223點，來到21746點，不過，在台積電衝高朝千元邁進，又遇賣壓，11點過後，股價翻黑，大盤漲勢跟著收斂，一度翻黑，終場指數漲2.2點，收21526.03點，成交量2723億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電開高收低，終場跌6元，收978元，成交額204.66億元，排名第1；聯發科漲5元，收1315元，成交額75.08億元，排名第2；萬海以平盤112元作收，成交額72.49億元，排名第3；世芯-KY以漲停2865元作收，成交額62.76億元，排名第4；鴻海以平盤154元作收，成交額62.57億元，排名第5。

長榮漲3元，收257.5元，成交額62.46億元，排名第6；南亞科漲1.3元，收45.25元，成交額55.76億元，排名第7；陽明漲0.2元，收83.5元，成交額51.73億元，排名第8；雲豹能源跌3元，收174元，成交額50.82億元，排名第9；緯穎漲40元，收2300元，成交額42.87億元，排名第10。

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