美國痛失頂級信評後 全球僅剩「這11國」在3A之列

穆迪調降美國信評後，全球僅剩11國維持3A最高評等。（（擷取自Unsplash）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大經濟體全面失守AAA頂級信評，市場出現「股匯債」三殺，引發全球市場關注。據報導，國際信評機構穆迪 （Moody's）於上週五（16日）正式將美國主權信用評等由最高等級「Aaa」下調至「Aa1」，現今全球僅剩11國維持3A最高評等。

據了解，目前全球僅11個國家仍保有穆迪最高評等，分別為澳洲、加拿大、丹麥、德國、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、瑞典與瑞士。

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根據穆迪評級體系，「Aaa」代表長期違約風險極低，信用品質最為穩健，而最低等級「C」則表示該實體已經違約，幾乎無望回收本金與利息。

穆迪指出，美國過去十多年來政府債務與利息支出占比持續上升，水準已明顯高於同等評級的其他主權國，這是此次降評的主因。

除了調降美國主權評等外，穆迪也針對美國企業及金融機構進行評級。據報導，在美國企業裡，蘋果、嬌生與微軟 仍維持「Aaa」頂級信評。此外，美國兩大政府支持機構房利美與房地美亦同樣享有最高評等。

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