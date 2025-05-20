黃仁勳「2字」大讚台灣人！在台人氣有夠夯 旺到外媒也驚奇

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台灣人氣超高。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日搭乘私人飛機抵達台灣，每次他來台灣時都宛如巨星，所到之處都會吸引滿滿人潮，就連外媒也關注，而黃仁勳也透露，自己很喜歡來台灣也感謝大家的支持，直言每個人都非常非常「友善」。

今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）於5月20日至23日舉行，黃仁勳於19日率先在台北流行音樂中心發表主題演講，為本屆展會揭開序幕。

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《路透》等報導，黃仁勳來到台灣，他的粉絲和記者都會跟隨在他身後，並且仔細聆聽黃仁勳所說的每一個字，並且希望他能在書上、海報，甚至是棒球上簽名。

報導介紹，黃仁勳出生台灣台南，9歲時移民至美國。自他週五（16日）抵台以來，他的一舉一動都受到密切關注。

去（2024）年，黃仁勳到訪台北參加電腦展，一些媒體用「Jensanity」（仁來瘋），來形容他到訪台北時所激發出的熱情程度。

週六（17日）晚上黃仁勳在台北一家餐廳宴請台廠供應鏈廠商，一名女粉絲在人群中向他喊到：「Jeson（黃仁勳）我愛你！」台灣媒體稱這場盛宴為「兆元宴」。

而當黃仁勳被問及在台灣受到熱烈的歡迎時，他告訴《路透》：「我喜歡來台灣，很高興見到這裡的每個人，我感謝他們的支持，大家都非常非常友善。」

報導指出，黃仁勳的人氣讓輝達的同事、保鑣感到困惑，因為黃仁勳在美國參加類似活動時，並未引起如此大騷動。

一名21歲學生在拿到黃仁勳簽名後受訪表示：「他（黃仁勳）鼓勵了像我這樣的台灣年輕人，我認為他的做法很值得我們學習。」

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