聯發科蔡力行今日開講 黃仁勳有望站台宣布全新合作案

聯發科執行長蔡力行今日在台北國際電腦展開講,據傳黃仁勳將站台宣布全新合作案。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君/台北報導〕IC設計龍頭聯發科(2454)於Computex 2025以「AI無界、智能無限」(AI for Everyone: From Edge to Cloud)為主軸展示從邊緣AI運算到雲端AI運算最新技術,聯發科副董事長暨執行長蔡力行將於今日進行主題演講,據傳輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳將驚喜現身站台,宣布雙方在AI PC、ASIC(客製化晶片)等相關AI產品的全新合作案。

蔡力行今日主題演講將深入探討AI、6G、邊緣運算、雲端運算在數位轉型所扮演的角色,並展現聯發科如何將無所不在的智慧融合運算帶到所有人身邊的企業願景。

聯發科近年與輝達展開密切合作,聯發科已與NVIDIA聯手,以Dimensity Auto智慧座艙平台整合NVIDIA次世代GPU加速AI運算以及NVIDIA RTX 繪圖技術,革新駕乘體驗,今年初再與NVIDIA合作設計NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片,應用於NVIDIA的個人AI超級電腦 NVIDIA Project DIGITS,此次合作為開發者帶來了全球最小的AI超級電腦,不僅能提供前所未有的1000 TOPS AI效能,還能在本地端執行參數量多達200B的AI模型,將強大的NVIDIA AI搬到辦公桌上。

