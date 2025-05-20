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黃金因美喪失3A信評迎大漲行情？最新「預測價」曝光

2025/05/20 08:42

週一（19日）黃金價格上漲。（彭博資料照）週一（19日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（19日）黃金價格上漲，係因美元走軟，以及信評機構穆迪（Moody's）上週五調降美國債信評等所引發的避險需求。

紐約黃金期貨上漲1.5% 至每盎司3233.5美元；黃金現貨價上漲0.9%，報每盎司3229.51美元。

《路透》報導，上週穆迪把美國主權債信評等從Aaa調降至Aa1，理由是債務和利息成本升高，遠超過同樣評等的國家。

RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「整體來說，考慮到美國遭降評，未來幾個月的黃金將是很好的安全標的，黃金仍是買進和持有的市場。」

美元指數（DXY）週一跌到5月8日以來低點，美股三大指數開低後收斂跌幅，終場小幅收紅。

金融市場也對美國財長貝森特（Scott Bessent）的發言感到不安。他日前表示，如果貿易夥伴不抱持「誠意」談判，美國總統川普4月2日「解放日」宣布的對等關稅稅率就會落實。

高盛維持金價在今年年底漲到每盎司3700美元的預測，並將在2026年年中續升至4000美元，理由是民間部門資產分散到黃金的多元化程度仍然非常低。

另一方面，週一俄羅斯總統普廷與川普通電話後表示，結束烏克蘭戰爭的努力已步入正軌，莫斯科已準備好與烏克蘭草擬和平協議的備忘錄。

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