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「美國招牌」不斷掉漆 ! 路透分析：美元貶值壓力山大

2025/05/20 15:02

分析師認為，美元走弱還沒結束，貶值壓力仍是沉重。（彭博）分析師認為，美元走弱還沒結束，貶值壓力仍是沉重。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國守了108年的主權信評等AAA金身，在上週五正式告破，隨著「美國招牌」不斷掉漆，美元貶值的壓力呈現山大。《路透》分析，貿易相關的不確定性、激增的財政赤字及對美國長期優勢信心的削弱，已對美國資產造成壓力，而美元成為受害者之一。

隨著美元從過高的估值水平回落，投資人認為該貨幣正逐漸失去其光環。專家指出，全球投資組合進一步減少美元資產，對美元構成風險。

據報導，川普今年稍早祭出的關稅攻勢，促使投資人削減對美國資產的配置，此前美國市場表現長期優於其他地區。儘管在美中貿易戰暫時休兵的消息下，近來美元走勢稍穩，但穆迪上週五出手下調美國主權信評後，美元再度面臨拋售壓力。

支付公司Convera外匯與宏觀策略師喬治維西（George Vessey）表示，「從估值角度來看，美元還有很大的貶值空間」。他指出，穆迪調降美國信評後，「賣出美國」的資產交易，再度成為市場焦點。

分析師指出，外匯對沖比率上升可能增加拋售壓力，部分投資者希望在美元上漲時進行拋售。

據報導，全球投資人增加對沖，代表對美元的直接需求減少，並對遠期市場施加更大的美元賣壓。亞洲經濟體如中國、南韓、新加坡與台灣，因長期將龐大的貿易順差投資於美國資產，已累積大量美元曝險。

Eurizon SLJ Capital分析師指出，亞洲出口國與機構投資者共持有約2.5兆美元（約新台幣75.4兆元）的美元資產，這「對美元相對這些亞洲貨幣構成明顯的下行風險」。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，美元指數自1月高點已下跌約10.6%，成為3個月內最劇烈的跌幅之一。其淨空單規模達到173.2億美元（約新台幣5226億元），接近自2023年7月以來最悲觀的美元部位。

市場對美元的看空情緒部分來自其過高估值。1月美元指數交易價格比20年平均值90.1高出 22%。目前該指數仍高出平均值約10%。未來仍有進一步走弱的空間，假如再下跌10%，將會回到川普第一任期時的低點。

《路透》指出，多年來投資人與分析師一直認為美元估值過高，但因美國經濟持續強勁，做空美元往往代價高昂，但現在這種情況可能正在改變。

渣打銀行紐約分行的全球G10外匯研究主管Steve Englander表示，近期中美貿易協議暫時讓市場平靜，但這並未觸及美國面對的長期信心問題。他認為，美元走弱的故事還沒結束，投資人也擔憂美國的長期財政前景。

分析師表示，川普大規模減稅法案在未來十年將讓現今美國高達36.2兆美元（約新台幣1092.2兆元）的國債規模，新增加3兆至5兆美元（約新台幣90兆至150兆元）。

德意志銀行外匯研究全球主管 George Saravelos 在一份報告中表示，購買美國資產的興​​趣減弱，加上美國財政程序僵化，導致赤字居高不下，這些因素讓市場非常緊張。

法國巴黎資產管理公司的外匯投資組合經理Peter Vassallo直言，投資人開始思考，如果美元不再充當避險貨幣，不再具備分散風險的功能，我們是否真的還需要持有這麼多美元。

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