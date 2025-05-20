國際清算銀行警告 : 外匯市場出現「1現象」 可能出現美元爭奪戰

國際清算銀行警告，可能出現美元爭奪戰。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際清算銀行（BIS）警告，倘若美國市場波動，導致投資人受創、並開始解除在113兆美元（約新台幣3410兆元）的外匯交換市場（FX swap market）中的部位，可能會引發一場「美元爭奪戰」。

BIS貨幣與經濟部門主管申賢鎬（Hyun-Song Shin）表示，「如果投資人必須展期（roll over）這些交換合約，就必須加入這場對美元的爭奪戰」，這可能迅速推升美元的價值。

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BIS估計，基金及其他非銀行金融機構在外匯交換市場的部位超過80兆美元（約新台幣2414.7兆元），這些資金是以美元借入，並承諾在未來以約定的匯率償還。

《路透》指出，事實上，這些外匯交換屬於一種短期債務，但通常不列入資產負債表，也不計入監管資本要求。

申賢鎬（Hyun-Song Shin）指出，若投資人突然大舉解除這些部位，問題就會浮現。他表示，已經建立避險部位的投資人通常持有歐元或日圓，但仍需以美元履行償還義務。

這番言論出現在今年4月市場劇烈動盪之後，當時美國總統川普將美國推入全球貿易戰，導致美元創下35年來最疲弱的年初表現。

此外，在剛過去的週五，穆迪（Moody's）將美國從其最後一個「AAA」信用評等中剔除，突顯出過去15年間美國政府債務大幅增加所引發的擔憂。

申賢鎬指出，近期出現一種極為罕見的情況，「美國股債與美元同時遭到拋售」。但目前還仍難以判斷大型投資人是在減碼美國資產，還是僅僅進行避險操作。不過，這些投資人「很可能已開始思考是否需要做出戰略性調整」。

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