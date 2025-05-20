不滿穆迪降評！白宮高層反嗆：美債是「地表最安全資產」

白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕穆迪（Moody's）上週五（16日）調降美國主權信用評等，從原先的「Aaa」調降一級至「Aa1」，加劇了市場對美債的擔憂，投資人再度拋售債券。對此，有白宮官員感到不滿，白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）週一（19日）強調，美國公債是全球最安全的投資，「穆迪愛怎麼評就怎麼評吧」。

哈塞特週一早上在接受《福斯財經網》（Fox Business Network）節目訪問時表示：「無庸置疑，美國公債是地球上最安全的投資。我寧可持有美國公債，而不是任何其他國家的債務，所以穆迪愛怎麼評就怎麼評吧。」

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哈塞特把穆迪的降評舉動，歸咎於前任拜登政府的財政政策，他說：「這是一個著眼過去的評估，是針對拜登政府時期魯莽支出的懲罰性行動。」哈塞特補充稱：「我們正在削減開支、放寬管制，並推動供給面成長，因此我們完全有理由相信，美國經濟將成為全球最強經濟體，這自然也會帶來最優質的公債。」

穆迪在這次降評後，成為3大主要信用評級機構中，最後一個對美國進行降評的機構，加入了惠譽（Fitch Ratings）與標普全球評級（S&P Global Ratings）的行列。

美國長天期公債價格於週一下跌，這使30年期美債殖利率一度上升9個基點，達到5.03%，創下自2023年11月以來新高；10年期基準殖利率則上升7個基點至4.55%。

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