「鱷王」達里歐：美債真實風險 比穆迪所說的還要可怕

「鱷王」達里歐週一(19日)警告,指出穆迪對美國主權信用評等的調降,低估了美國公債的風險。(彭博)

〔財經頻道/綜合報導〕橋水基金(Bridgewater Associates)創辦人、「鱷王」達里歐(Ray Dalio)週一(19日)警告,指出穆迪對美國主權信用評等的調降,低估了美國公債的風險,原因在於評級機構沒有將聯邦政府可能透過印鈔來償債的風險納入考量。

達里歐在社群平台 X 上發文表示:「你應該知道,信用評級其實低估了真實的信用風險,因為它們只評估政府不償還債務的風險。」

達里歐進一步指出:「它們沒有涵蓋一項更大的風險,那就是債務國可能選擇印鈔來還債,導致債券持有者雖然收到錢,但手上的貨幣價值縮水而遭受損失(不是金額變少,而是購買力減弱)。」

穆迪上週五(16日)將美國的信用評級從最高等級 Aaa 調降一級至 Aa1,理由是聯邦政府預算赤字不斷擴大,且債務利息支出激增。這是3大主要信用評級機構中,最後一個調降美國評級的機構。

受穆迪降評影響,美股週一下跌;30年期美國公債殖利率飆升至4.995%,10年期公債殖利率也上揚至 4.521%。

達里歐補充說:「換句話說,對於那些在意自身資產價值的人來說,美國公債的實際風險,比信用評級機構所傳達的還要大。」

