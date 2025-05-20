穆迪調降美債評等無損投資人信心 美股大多收漲

華爾街股市主要指數19日大多收漲，僅費城半導體指數下跌。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際信用評等機構穆迪（Moody's）近日調降美國債信評等級後，美債殖利率升高，但投資人無視這項利空消息，華爾街股市主要指數19日大多收漲，僅費城半導體指數下跌。

綜合媒體報導，穆迪將美國主權信用評級從「AAA」調降至「Aa1 」後，引發美債殖利率19日飆升，30 年期美債殖利率一度飆破5%，導致美股早盤重挫，但隨著美債殖利率自高點回落，三大指數終場止跌回穩，標普500指數微幅收漲，連續6個交易日收紅。

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焦點個股部分，台積電ADR下跌0.37%，收在193.50美元；上週遭致美國總統川普批評的零售巨頭沃爾瑪，19日收盤微跌0.1％；美國疫苗研發公司「諾瓦瓦克斯醫藥」（Novavax）研製的新冠疫苗獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准，股價收盤大漲15.01％。

道瓊工業指數上揚137.33點或0.32%，收42792.07點。

標準普爾500指數小升5.22點或0.09%，收5963.60點。

那斯達克指數微漲4.36點或0.02%，收19215.46點。

費城半導體指數下跌24.48點或0.50%，收4897.71點。

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