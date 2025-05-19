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英特爾陳立武宴請供應鏈 談兩大改革目標

2025/05/19 20:29

英特爾執行長陳立武昨特地來台，今（19）日宴請供應鏈廠商。（英特爾提供）英特爾執行長陳立武昨特地來台，今（19）日宴請供應鏈廠商。（英特爾提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕COMPUTEX明天開展，英特爾（Intel）新任執行長陳立武昨特地來台，今（19）日宴請供應鏈廠商，他將持續拜訪大小客戶，致力進行公司改革，包括技術與內部文化，宣示英特爾將加強執行力。他也向合作夥伴們信心喊話，將帶領英特爾達成打造好產品、讓顧客滿意的兩大改革目標。

陳立武接任英特爾執行長近一個半月，首度以新身份來台，今出席英特爾40週年晚宴–「The Power of Partnership」，並進行開場致詞，華碩、廣達、鴻海、宏碁、日月光、聯電等供應鏈合作夥伴高層，皆現身參加或錄影祝賀。

陳立武強調，台灣在英特爾的發展中扮演關鍵角色，未來也將是不可或缺的夥伴，英特爾將與台灣生態系統更新合作夥伴關係。

為了重振競爭力，陳立武已重整工程匯報體系，親自掌握技術研發進度，努力延攬新人才，未來不再只關注晶片本身，也著重建立一個完整的系統，包括軟體、網路、儲存等進行整合，驅動AI相關的應用將是公司發展的重心，英特爾正在利用AI推動需要的轉型工作。

陳立武表示，加入英特爾以來，以謙虛、傾聽態度，持續花時間拜訪客戶，也請客戶說實話，並帶領英特爾進行改革。

英特爾部分產品遭批評競爭力不足，陳立武坦承，確實存在挑戰，但英特爾在PC市場佔有率仍達約68%、資料中心達55%，還是佔有一定優勢地位，將利用現有基礎推出更好產品與服務。他宣示英特爾將加強執行力，兌現公開承諾，他也向合作夥伴們信心喊話，他帶領英特爾將達成打造好產品、讓顧客滿意的兩大改革目標。

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