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黑色星期一！穆迪摘除3A信評 美國股債雙殺

2025/05/19 20:55

穆迪下調美國信評，美元資產承壓。（彭博）穆迪下調美國信評，美元資產承壓。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國主權信用評級16 日遭穆迪 （Moody’s） 從完美的 3A 等級下調至 Aa1，為主要評級機構中首度移除其「完美」AAA 評級，美元資產再度承壓。美股週一盤前走弱，美國公債也遭到拋售，30年期公債殖利率衝上5%。（債券價格與殖利率成反方向變動）。

綜合《華爾街日報》等外媒報導，穆迪上週五（16日）下調美國政府的信用評級，理由是該國存在巨額財政赤字且利息成本不斷上升。穆迪表示，失控的預算赤字意味著美國政府的借款將加速膨脹，從而在長期內推高利率。

此舉使美國失去了其在主要評級機構中僅存的AAA信用評級。先前，惠譽國際評級（Fitch Ratings）已於2023年、標普全球評級（S&P Global Ratings）已於2011年採取了類似的降級行動。穆迪將美國的評級下調至Aa1，與奧地利和芬蘭一樣。

穆迪調降美國3A信評的震撼彈讓美元資產再度承壓，美股迎來黑色星期一，台北時間19日晚間8點44分，道瓊期指下跌269點，標普500期指跌65點，那斯達科期指跌300點。

至於美債也因穆迪下調美信評，投資者狂拋債券，公債殖利率週一飆升。根據CNBC資料，30年期公債殖利率衝上5.03%，10年期公債殖利率上漲 11個基點，來到4.552%。同時，2年期美國公債殖利率上升4個基點，達到4.021%。

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