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長榮航太維修、製造雙加持 全年營收較去年成長

2025/05/19 19:50

圖左至右為長榮航太財務協理陳啟民、總經理謝新文、首席副總王正顯。（記者王憶紅攝）圖左至右為長榮航太財務協理陳啟民、總經理謝新文、首席副總王正顯。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航太今日舉行法說，總經理謝新文指出，今年飛機維修量能從去年的18-19架，增加到20架，目前就第二季來看維修需求則是仍然暢旺，維修排程仍然滿載，而在航空業景氣回升下，製造部門營收也可期，全年營運可望較去年成長。

針對美國關稅一事，謝新文說，長榮航太的維修及製造業務來自美國客戶，分別佔22%及95%。經評估業務合約及交易特性後，確認現階段出貨及營收不受影響，主要是美國籍航空公司的飛機及零組件維修，依據合約都是在桃園機場廠區完工後交貨，後續運送及相關稅務由客戶端負責。在航材採購方面，未來來自美國項目可能因關稅導致成本增加而漲價，公司與客戶的維修合約，材料計費是大部分是以採購價格加收服務費計算，故如有材料漲價亦不影響利潤。

在製造業務方面，謝新文指出，目前主要客戶奇異及波音公司的交貨方式，都是客戶到廠提貨後，客戶自行辦理運送出口進口，不涉產品進入美國報關問題。而製造材料價格未來如變動過大，可依合約條款向客戶立案要求價差補償。

在台幣升值方面，謝新文說，主要的客戶多為國外航空公司或航太廠商，所以營業收入中約有7成為美元，但因購買航材及送修的需求，也有美元的付款支出，但整體損益還是受到美元貶值的負面影響，以2025年第一季損益表為基礎，在其他條件不變的情況下，美元貶值1%則稅前淨利減少4100萬元。

謝新文指出，由於原廠新機交機延遲，航空公司為維持客運及貨運運能，也延租或推遲飛機退役時程，2024年退役飛機數較同期減少22%；平均退役機龄較同期增加2年，市場上維修需求增加。

在製造業務上，謝新文表示，已完成與空中巴士合作合約簽署，成功打入空中巴士供應鏈，直接供應組件至空巴產線；另也持續發展IC設備零組件製造業務，已取得多項產品訂單，首件開發及量產正進行中；至於國防部軍用商規艦載監偵型無人機標案，也依合時程巡行量產交機。

長榮航太為了空巴新訂單需求，日前董事會通過斥資4.83億元新建廠房，預計2026年第3季完工，2027年第一季投產，至於新增產能有多少? 謝新文說，因簽有保密條款，不方便透露。

長榮航太第一季合併營收為41.9億元，年增13.3％，稅後淨利為5.58億元，年增9.6％，EPS為1.49元。其中，維修事業在營收佔比為80%，製造業務在營收佔比20%。長榮航太第一季毛利率24%，創新高，長榮航太表示，主要是去年下半年陸續調整價格，且維修架次較多，在價量齊揚下，帶動單季毛利率走高。

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