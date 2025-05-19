Arm：2025年超大規模資料中心新伺服器晶片 近50％採用Arm架構

Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題發表主題演講。（Arm提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球矽智財龍頭Arm（安謀） 今日舉辦前瞻技術高峰演講，Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題發表主題演講，並邀集來自NVIDIA（輝達）及聯發科生態系夥伴，共同探討如何攜手創新，開創智慧運算新紀元。

Bergey表示，AI 正以前所未有的速度改變世界，Arm與其合作夥伴持續在硬體與軟體層面推動創新，打造高效率、可擴展的運算平台。隨著AI 訓練與推論需求大增，Arm架構正快速成為資料中心主流。AWS、Google 和Microsoft也都持續擴展自家基於Arm運算平台的資料中心晶片，Arm預估在2025年出貨給主要的超大規模資料中心業者的新伺服器晶片中，有近 50%將採用Arm架構。

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Bergey強調，AI時代是一場千載難逢的機遇，唯有仰賴產業生態系的深度協作與持續創新，才能真正釋放AI潛能。Arm將持續以自身強大的運算平台，為全球科技轉型提供動能，實現AI無所不在的未來。

在邊緣端及消費性裝置方面，Arm運算平台正驅動 AI PC 與智慧型手機市場的持續進化。Arm強調，當下AI PC的設計正日益接近現代智慧型手機。而在全球已有超過99%的智慧型手機採用Arm架構的基礎上，Arm預期在2025年PC與平板出貨佔比將達40%。

除了硬體創新，Arm也持續投資軟體生態系，協助全球2200萬名開發人員更快、更簡單地建構AI應用。自去年台北國際電腦展（COMPUTEX）推出KleidiAI 軟體函式庫以來，該套件已整合至多個主流AI框架，並已累計超過80億次安裝，進一步最佳化各式裝置在音訊、影像、文字與影片等多模態AI工作負載的表現。

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