晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

Arm：2025年超大規模資料中心新伺服器晶片 近50％採用Arm架構

2025/05/19 19:42

Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題發表主題演講。（Arm提供）Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題發表主題演講。（Arm提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球矽智財龍頭Arm（安謀） 今日舉辦前瞻技術高峰演講，Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題發表主題演講，並邀集來自NVIDIA（輝達）及聯發科生態系夥伴，共同探討如何攜手創新，開創智慧運算新紀元。

Bergey表示，AI 正以前所未有的速度改變世界，Arm與其合作夥伴持續在硬體與軟體層面推動創新，打造高效率、可擴展的運算平台。隨著AI 訓練與推論需求大增，Arm架構正快速成為資料中心主流。AWS、Google 和Microsoft也都持續擴展自家基於Arm運算平台的資料中心晶片，Arm預估在2025年出貨給主要的超大規模資料中心業者的新伺服器晶片中，有近 50%將採用Arm架構。

Bergey強調，AI時代是一場千載難逢的機遇，唯有仰賴產業生態系的深度協作與持續創新，才能真正釋放AI潛能。Arm將持續以自身強大的運算平台，為全球科技轉型提供動能，實現AI無所不在的未來。

在邊緣端及消費性裝置方面，Arm運算平台正驅動 AI PC 與智慧型手機市場的持續進化。Arm強調，當下AI PC的設計正日益接近現代智慧型手機。而在全球已有超過99%的智慧型手機採用Arm架構的基礎上，Arm預期在2025年PC與平板出貨佔比將達40%。

除了硬體創新，Arm也持續投資軟體生態系，協助全球2200萬名開發人員更快、更簡單地建構AI應用。自去年台北國際電腦展（COMPUTEX）推出KleidiAI 軟體函式庫以來，該套件已整合至多個主流AI框架，並已累計超過80億次安裝，進一步最佳化各式裝置在音訊、影像、文字與影片等多模態AI工作負載的表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財