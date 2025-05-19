永豐餘助桃園打造電廠等級綠能中心 下半年正式售電

永豐餘投控（1907）與旗下能源事業子公司永餘智能近期持續耕耘綠電商機。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕永豐餘投控（1907）與旗下能源事業子公司永餘智能近期持續耕耘綠電商機。永豐餘今日表示，以沼氣發電技術協助龜山水資源處理中心轉型為全台第一個綠能沼氣發電廠，下半年有望通過第一型再生能源發電申請正式售電，未來可套用此模式助力各機關企業轉廢為能。

永豐餘今日舉辦法說會。該公司指出，第一季紙、消費品及其他事業群，受惠各產品線需求成長，帶動營收成長，不過因第一季歲修等因素，稅後淨損1.45億元，每股稅後虧損（EPS）0.09元；前4月累計營收為243億元，約與去年持平。

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永豐餘持續以醣經濟為基礎結合數位科技，從綠能、非塑材料、數位化3發展方向切入。除能源事業外，林漿紙事業群將提升木質素提煉濃度，倍增綠能發電效益，是明顯紙業技術的突破，並持續擴展紙纖維抽絲代替棉花及Polyester（聚酯）代塑應用，研發全循環產品。

至於永豐餘工紙紙器事業群將提高生質能代煤量，實踐減碳，同時提升產品附加價值，垂直整合研發、生產到市場合作；消費品事業群投入能源設備轉型更新實現減碳，並持續創新優化產品組合，提升策略夥伴合作競爭力。

至於其他事業群則朝兼顧環境與能源挑戰促成智慧能源解決方案、綠色趨勢帶動特殊材料利基型產品開發、電子標籤普及創造新營運模式方向發展；權益法&FVOCI方面，電子紙科技轉換將帶動需求增加、股利挹注受惠轉投資營運表現暢旺。

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