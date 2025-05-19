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玉山銀宣布與輝達四大面向戰略合作

2025/05/19 19:01

玉山銀行表示，與深化與輝達的戰略合作，從四大面向進一步擴大AI技術在金融領域的應用。（玉山銀提供）玉山銀行表示，與深化與輝達的戰略合作，從四大面向進一步擴大AI技術在金融領域的應用。（玉山銀提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山銀行今 （19） 日宣布深化與輝達（NVIDIA）的戰略合作，將從四大面向進一步擴大AI技術在金融領域的應用，致力於打造更安全、方便、普惠的智慧金融服務。

玉山銀今天指出，AI不僅能在製造業發揮效益，更能為金融業帶來更安心、普惠的服務體驗；未來，玉山銀行也將持續攜手NVIDIA，透過創新技術守護客戶資產安全，並推動智慧金融新里程。

首先，在AI運用的領域上，包括強化行員與個金服務的GENIE與金秘書。為提升內部作業效率與客戶體驗，玉山銀行已於行員端導入「GENIE」工作助理，並在個人金融服務環境中推出「金秘書」智能客服系統，協助快速檢索與回覆客戶需求，顯著縮短問題解決時間。

其次、GitHub Copilot試點與AI Coding實驗。玉山銀行已成功導入GitHub Copilot，並針對小型專案展開AI輔助程式開發試驗。初步成效顯示，專案開發速度提升近30％，程式碼品質與維護性也獲得顯著改善。

第三、文件嵌入式檢索與智能客服。憑藉NVIDIA GPU強大運算能力，玉山各項數位服務現可即時分析文件內容，並透過智能客服系統快速回應客戶提問，進一步提升服務品質。

第四、高效能運算（HPC）平台建置。玉山銀行正與NVIDIA探討將GPU納入核心運算基礎建設，以支援大規模資料分析與防詐偵測模型訓練。相關研究成果將於本次NVIDIA Summit上發表，展示如何運用高速運算破解金融詐欺難題。

玉山銀表示，相信AI不僅能在製造業發揮效益，更能為金融業帶來更安心、普惠的服務體驗。未來，玉山銀行將持續攜手NVIDIA，透過創新技術守護客戶資產安全，並推動智慧金融新里程。

由於玉山銀在AI耕耘多年，也有相當多的應用持續發展與深化，時至GAI盛行的時代，玉山目前自主維運的AI服務仍有上百個；因此，透過「強強聯手」，搭配 Nvidia的 AI 生態系更能讓金融體驗推進更不一樣的面貌。

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