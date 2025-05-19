台股賣壓大 投信：台廠在全球具高度競爭優勢 長線看好

台股往年線靠攏賣壓大，投信認為台廠在全球具高度競爭優勢、長線看好。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然利多因子齊發，但今（19）日台股漲勢暫歇，台股終場下跌319.86點、跌幅1.46%，收在21523.83點。不過，法人認為，反彈幅度超過兩成，隨指數往年線位置挺進來到實質壓力區，獲利調節賣壓可能擴大，但仍看好台廠在全球具高度競爭優勢，台股長線向上。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，5月以來以電子股領漲趨勢鮮明，電子指數上漲9.1%，其中以電子零組件大漲11.8%表現最佳，電腦與周邊上漲11.4%居次，預期台北國際電腦展（Computex）登場將持續炒熱話題面，包括智慧運算與機器人、次世代科技、未來移動三大主題，且輝達執行長黃仁勳與眾多科技高層的主題演講，料將成為市場關注焦點，並為AI產業展望定錨；此外，週二也逢520總統就職一週年演說，相關內容也將牽動市場動向。

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她指出，根據TrendForce最新出具半導體封測研究報告，公佈2024年全球封測廠前十大營收企業，其中台廠營收佔比高達54%，共四家龍頭廠商入列，另外，2024年委外封測代工市場的發展預示著價值鏈重構正在進行，顯示封測業已從傳統製造業，轉變為高度技術整合與研發導向的策略核心，台廠在全球具有高度競爭優勢。

此外，杜欣霈也說，晶圓龍頭大廠表示將持續擴產支應客戶需求，預計今年將在台灣與海外擴建9座廠，包含8座晶圓廠以及1座先進封裝廠；以製程技術別來看，2奈米今年下半年量產，3奈米今年產能將年增6成，反映出晶圓龍頭大廠技術驅動大量AI。晶圓龍頭大廠指出，2024年是AI元年，AI將持續貢獻半導體產業成長，預期到了2030年，半導體業產值有望達到1兆美元規模。

但她也提醒，由於此波反彈幅度超過兩成，隨指數往年線位置挺進，來到實質壓力區，獲利調節賣壓可能擴大，若搭配量能擴大、法人買盤回補等，則有利於指數持續向上。

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