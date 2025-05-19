黃金市場有1顆未爆彈 歐洲央行示警恐威脅金融穩定

歐洲央行表示，若地緣政治局勢惡化，黃金市場可能威脅歐元區金融穩定。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》19日報導，歐洲央行表示，若地緣政治局勢惡化，黃金市場可能威脅歐元區金融穩定。

歐央四名經濟學家在週一發布的報告中示警，一旦地緣政治局勢惡化，實體黃金交割需求、大型交易商的主導地位以及不透明的交易機制，可能在市場失序時構成系統性風險。

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報告稱，「如果極端事件成為現實，黃金市場可能會對金融穩定產生不利影響，因為大宗商品市場大都集中在少數幾家大公司手中，往往涉及槓桿，且使用場外衍生商品而具有高度的不透明性，脆弱性已經浮現」。

報告指出，「追加保證金和平倉槓桿部位，可能導致市場參與者面臨流動性壓力，將衝擊蔓延至更廣泛的金融體系」。此外，實體黃金市場中斷也可能會增加供應緊縮的風險。

報告說，黃金交割問題可能成為未來的壓力來源，市場參與者恐面臨被追繳巨額保證金，或在採購和運輸用於衍生商品合約交割的實體黃金方面遇到困難，從而使自己面臨巨額潛在損失。

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