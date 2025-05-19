晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

AI浪潮帶動 台灣光通訊零組件廠穩供貨

2025/05/19 17:58

AI浪潮帶動台灣光通訊零組件廠穩供貨。（路透）AI浪潮帶動台灣光通訊零組件廠穩供貨。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新研究指出，電信商、雲端服務供應商（CSP）大廠持續建置資料中心的帶動下，資料中心互連（Data Center Interconnect, DCI）技術漸受關注，預估2025年產值將年增14.3%，突破400億美元，DCI需求帶動台灣光通訊零組件廠穩定供貨。

TrendForce表示，2025年隨著生成式AI逐步融入人們的生活應用，SK Telecom、Deutche Telekom等全球主要電信商，陸續針對一般用戶推出代理式AI （Agentic AI） 服務。

TrendForce表示，DCI技術可連接兩個或多個資料中心，在短、中長距離範圍內進行高速資料傳輸，有助於降低資料中心龐大的AI資料運算負載。現階段主要由光通訊設備廠與美國、北歐、東南亞區域電信商合作，共同部署DCI場景驗證，其中，以美國的Ciena最積極提供DCI服務，合作的電信商包括Telia、e&和Arelion皆有採用Wavelength Logic6 Extreme方案。

TrendForce說明，Nokia有拓展DCI業務至沙烏地阿拉伯與越南等國家，在越南與當地主要電信商Viettel合作，採用PSE-6s光引擎，以Terabyte等級的速率進行多地、跨城市間資料中心傳輸，同時推動電信商旗下資料中心採用光收發模組方案，傳輸速率由400G往800G、1.6T升級。

TrendForce指出，隨著DCI產值逐年增長，將帶動800G、1.6T光收發模組等元件需求成長。全球DCI產業鏈部分，目前上游主要廠商多聚焦雷射光源元件、光調變器、光感測模組、雷射二極體元件、光纖纜線等開發與生產；中游由光通訊交換器、光收發模組大廠組成，Cisco、Nokia、中際旭創，再供貨至Ciena等DCI方案廠商。

TrendForce表示，受惠Cisco、Nokia等光通訊廠對DCI方案的需求上升，加上主要電信商加速部署資料中心，進一步帶動台灣中游的光通訊零組件供貨，例如波若威生產波長分波多工器，上詮、華星光、眾達、前鼎等皆有提供光收發模組。

TrendForce指出，目前高階光收發模組800G產品已進入量產階段，相較之下，由於DCI場景仍在初期部署階段，對於1.6T光收發模組的需求仍在緩步上升階段，DCI方案交換器部分，包括智邦、中磊與啟碁等網通大廠皆提供相關解決方案，以滿足美系電信商和CSP需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財