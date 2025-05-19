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動力-KY第2季看好 泰國新廠明年Q3啟動

2025/05/19 17:21

動力-KY今年第二季營運將優於第一季表現。圖為董事長許文昉。（記者歐宇祥攝）動力-KY今年第二季營運將優於第一季表現。圖為董事長許文昉。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱風扇廠商動力-KY（6591）深耕電競、顯卡商機，董事長許文昉今日指出，輝達（NVIDIA）新一代50系列顯卡需求強、將逐漸放量，第二季營運表現將優於第一季；因應美國關稅，動力也將在泰國增設產能，估明年第二季量產車用產品。

動力第一季表現亮麗，毛利率34.4%，季增8.6個百分點、年增7.5個百分點，單季稅後淨利為6450萬元、年增152%，每股稅後盈餘（EPS）1.71元；前4月累計營收則為6.28億元，年增43%。許文昉指出，第一季獲利成長受惠輝達50系列顯卡供應充足、客戶拉貨也強，推升動力營運表現。

展望第二季，許文昉表示，目前顯卡訂單能見度為1.5個月，較過往的2至3週長許多，且因50系列晶片供貨穩定，市場需求維持強勁，廠商多以現貨快速出貨，動力第二季整體營收有望優於第一季、毛利率也有望維持高檔，唯下半年變數多、尚且不明朗。

因應美國對等關稅、美中關稅戰影響，許文昉也指出，動力在新北中和的700坪廠區將增加產線，以生產運動器材散熱產品，今年第三季啟動，泰國則是購買既有廠房，明年第三季量產，以供應車用領域客戶。

動力近年持續耕耘非顯卡領域商機，不過伺服器市場打入較難，許文昉表示，目前看車用市場成長最快，動力已經通過4家tier 1客戶認證，預計在明年量產，不過因車市放緩，因此本預估今年成長的車用領域將會相後遞延，不過單都有拿到。

至於伺服器領域，動力主要供應白牌，許文昉指出，目前小量出貨美國客戶，明年看營收比重將達到3至4%，車用明年則看7至8%，整體車用、工控、無人機等非顯卡領域營收今年約20%，明年則期望成至最高25%。

此外，動力亦跨入無人機、健身器材領域，無人機方面聚焦馬達產品開發，並計畫10月在台灣廠區設立新產線，以期明年投入量產計畫；另一方面，動力也喜獲美國健身器材大廠風扇產品訂單，今年第三季小量出貨。

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