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技嘉AI筆電Q2銷售增溫 新品下半年導入量產

2025/05/19 17:17

技嘉總經理林英宇今天表示，受惠於AI技術驅動新時代科技快速演變，地端AI方案與個人化AI運算快速普及，帶動顯卡、高階主板與外接式AI設備等產品需求持續升溫。（記者方韋傑攝）技嘉總經理林英宇今天表示，受惠於AI技術驅動新時代科技快速演變，地端AI方案與個人化AI運算快速普及，帶動顯卡、高階主板與外接式AI設備等產品需求持續升溫。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）總經理林英宇今天表示，受惠於AI技術驅動新時代科技快速演變，地端AI方案與個人化AI運算快速普及，帶動顯卡、高階主板與外接式AI設備等產品需求持續升溫。預期第2季整體營收表現將優於第1季，並看好下半年成長動能延續，相關AI新品亦將陸續進入量產。

林英宇指出，AI應用正從雲端落地至地端，除了支援語音與影像辨識外，筆電也導入AI自動隱私防護等創新功能，提升用戶體驗與資訊安全。技嘉正積極擴展地端AI產品線，佈局AI agent、AI工作站等新興應用，並為未來智慧生活與個人AI助手預作準備。

其次，林英宇看好顯卡與高階主板的出貨與市場情勢，目前5060、5090等新一代顯卡產品供需穩定，第2季需求優於第1季，電競與創作者族群需求仍在，加上AI影像生成帶來新動能，顯卡出貨持續成長且淡旺季區隔不明顯。主板方面，背插式主板、高階超微（AMD）平台均已出貨，AI Top系列產品已在美國市場展開銷售，未來兩年內AI主板與AI Box營收預期大幅提升。

提到個人AI應用方面，林英宇觀察，旗下新一代 AI Top預計將於第3季與輝達新品同步量產，AI CUP與AI BUG近期亦陸續投產。AI BUG定位為即插即用的外接式AI運算裝置，支援圖像、影片生成，適合直播主與創作者族群。公司強調，未來AI運算將從伺服器拓展至個人端，AI助手與機器人協作場景也將成真，推動智慧家庭與在地化AI發展成為下一階段布局重點。

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