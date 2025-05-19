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新壽申請T17、T18變更設計用意 詹為元：輝達算力中心或進駐

2025/05/19 17:13

黃仁勳今宣布輝達總部將設在士林北投，極可能就是北市士林科技園區T17、T18基地。（資料照）黃仁勳今宣布輝達總部將設在士林北投，極可能就是北市士林科技園區T17、T18基地。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達執行長黃仁勳今（19日）宣布，輝達台灣總部將落腳台北北投、士林區，幾乎確定就是北投士林科技園區。北市議員詹為元指出，新光人壽去年、今年申請變更設計，將樓高降低至20樓以下，依據輝達的條件希望樓高為3到5層，代表可能不只研發中心，算力中心的機具也可能進駐。

北市議會今進行財建部門質詢，詹為元表示，北士科還有其他基地尚未招商，而台北市長蔣萬安表明要全力協助，應該會是較為確定的T17、T18，而去年跟今年新壽都分別進行變更設計，將原本20層以上樓高，變更成20樓以下。

產業發展局長陳俊安說，新壽有送變更案進都發局，因資料有所缺損，目前尚未成案；土開總隊隊長黃群說，原本核准T17、T18各兩棟樓，高度約為27樓，目前確切要修改成怎樣，因還在審議當中，尚未定案。

詹為元說，輝達開出的條件除土地希望達3公頃以上，也提及希望是3至5層樓低矮建築，以目前新壽變更設計，不知是否能符合，那新壽有可能解約？陳俊安說，解約就要回到設定地上權招標的程序。黃群說，目前新壽皆正常繳交權利金，已繳交約35億元。

詹為元會後受訪表示，繼去年後今年初新壽有再提變更設計，今日質詢官員對此都沒有承認也無否認，而輝達希望樓層3至5樓，推測可能不只研發中心，連算力中心這類需要比較多平面廠辦的也會進駐，因此今年初新壽再提變更設計，可能已與輝達交涉。

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