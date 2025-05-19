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股務事務e櫃台今上線 投資人改基本資料不用每家股務跑

2025/05/19 17:04

集保結算所eCounter平台，今舉行上線發表會。（集保提供）集保結算所eCounter平台，今舉行上線發表會。（集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕由金管會、數發部跨部會合作指導、集保結算所全新打造的「股務事務e櫃台」（eCounter平台）於今（19）日正式上線，提供公開發行公司股東可線上申辦股東開戶及基本資料變更等服務，象徵股務事務邁入數位新時代。

集保結算所董事長林丙輝表示，eCounter平台是產官學合作最佳典範，彙集了金管會證券期貨局、數發部數位產業署、證券商公會、股務協會，各股務單位及臺灣網路認證公司等近百位專家意見，運用先進電子憑證與數位簽章技術，兼顧股東權益、個資保障與資通安全下，分階段推動並提供民眾免費使用，平台於5月率先推出PC版功能，年底再繼續推出手機版，全面提升市場作業效率，打造「股務數位新標竿」、「服務零距離」的時代。

舉例來說，民眾如果要變更聯絡電話或銀行帳號等基本資料，過去須依投資的各發行公司，一家一家分別前往股務代理機構臨櫃或是郵寄辦理，流程繁瑣且耗時。有了eCounter平台，股東在家裡透過電腦或手機不用出門即可完成申辦，不僅減少紙張、交通造成的碳排外，更提升申辦便利與效率，大幅節省股東的時間成本。

集保表示，自推廣以來，eCounter平台已有近1800家上市櫃、興櫃公司簽約使用，其中股務自辦公司簽約率已達100%、代辦股務公司也有近八成加入，市場反應熱烈且持續增加中，顯示公發公司對數位化的強烈需求。

集保指出，eCounter平台是我國電子簽章制度修法後第一個大規模應用實例，也是智慧政府與永續金融的重要里程碑，集保結算所將持續透過「股東e服務」，打造永續普惠的數位股務生態系。

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