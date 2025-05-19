無人繼承遺產前4月繳庫6660萬 單筆最高3485萬

財政部國庫署表示，今年前4月，無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫共14件，總金額6660萬元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國庫署表示，2025年截至4月底，無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫共14件，總金額6660萬397元，較上年同期減少2件，但總金額增加2845萬8986元，其中單筆最高達3485萬元，全數歸入國庫供國家政務推動統籌運用。

根據國庫署統計，近10年無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫，單筆最低只有39元，單筆最高則高達2.88億元，今年前4月單筆最高3485萬元、則為近10年來第5高。

請繼續往下閱讀...

國庫署說明，根據「民法」第1185條規定，無人承認繼承的遺產，於「民法」第1178條所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。無人承認繼承遺產多由法院選任遺產管理人（如律師、地政士、會計師等）代為處理，若有賸餘現金，由遺產管理人辦理解繳國庫事宜。

國庫署表示，對各遺產管理人秉持其專業能力及服務精神，積極協調遺產事務並順利完成繳庫，表示肯定與感謝。為利遺產管理人辦理前述繳庫事宜，該署於其網站登載相關作業說明，以供查詢運用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法