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助高雄經濟全面升級 立委賴瑞隆提「產業六支箭」

2025/05/19 16:12

立委賴瑞隆今公布「產業六支箭」政見，包括基礎工業、半導體、AI、海洋經濟、農漁業及觀光。（賴瑞隆團隊提供）立委賴瑞隆今公布「產業六支箭」政見，包括基礎工業、半導體、AI、海洋經濟、農漁業及觀光。（賴瑞隆團隊提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆今公布「產業六支箭」政見，包括基礎工業、半導體、AI、海洋經濟、農漁業及觀光，同時宣誓將繼續爭取國際大廠進駐高雄，透過有願景的政策支持，使高雄邁向更宜居幸福的嶄新局面。

賴瑞隆指出，在產業轉型、人口結構改變前提下，為了下一階段發展，他以市府資深幕僚、局長、立委的紮實歷練，及長年在立院經濟委員會的實際作為與經驗，從點線面規劃「產業六支箭」。

第一支箭主張持續升級基礎工業技術與設備，朝向高值化，並改善空污等外部衍生成本，以穩固各項產業的基石。

第二支箭在台積電設廠高雄基礎上，將南台灣的上下游產業鏈整合，導流科技園區的資源，形成半導體廊帶，強化上下游半導體產業進駐深化高雄。

第三支箭基於9年前推動的AI產業佈局逐步開花結果，亞灣1.0到2.0，基於NVIDIA、AMD等企業投資高雄，未來除打造智慧灣區，也透過AI智慧管理技術協助傳產轉型，提升整體競爭力

第四及第五支箭分別為深化海洋經濟、活化農漁產業，透過強化造船、遊艇、休閒漁業等既有海洋產業，搭配周邊觀光以擴大「藍色經濟版圖」，同時加強擴大國內外行銷，將高雄優質的農漁產品，透過冷鏈系統及導入自動化技術、精準行銷，協助農漁業產值及全球輸出能量。

第六支箭在文化、觀光層面，未來持續提升優質觀光、深度旅遊，讓「高雄品牌」持續走向國際。

他說，盼透過「產業六支箭」及先前提出的「交通八願景」相互扶持，加上持續的「招商引資」、「加速開發」，中央與地方共同增加優質就業機會，務實提升薪資結構，系統性的協助高雄加快「轉骨」，讓更多優秀人才返鄉甚至投入高雄這個大家庭。

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