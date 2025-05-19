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長榮航孫嘉明：不排除未來1-2月有海轉空急單

2025/05/19 15:38

長榮航總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）長榮航總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航今日舉行法說，總經理孫嘉明指出，目前暑假訂位率不錯，貨運也恢復到正常水準，而因美中關稅貨豁免90天，市場傳出貨櫃海運市場爆艙，不排除未來一到二個月會有海轉空急單，屆時會積極調整貨機運能。

孫嘉明指出，今年平均票價有下滑一點，其中長程線下滑約2%，港澳線下滑最多，減少9%，但維持高檔，平均票價較疫情前較高過40%，預期在人力成本往上走下，票價是回不去了。

孫嘉明指出，台幣換匯對國人出國旅遊是滿大刺激，下半年又多出4+1天，在假期增多下，對下半年看好，目前除日本旅遊需求持續暢旺外，澳洲暑假訂位量成長30%，歐美遊學觀光探親持續增加，暑假西雅圖增加2班，而東南亞的巴里島、峴港暑假都不錯。

貨運市場方面，孫嘉明指出，關稅政策變化大又快，可說目不暇給，在5月2日中國到美小額包裹免稅取消後，中國香港的電商貨掉很多，但手機、電腦等維持出貨，而台灣輸美貨量沒有影響，在亞洲區間貨量增加下，已調貨機飛亞洲，整體而言，目前維持到正長出貨水準。

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