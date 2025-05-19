微星擴大AI新藍海 新解決方案採用輝達雙架構

顯卡大廠微星持續擴大集團AI新藍海的營收版圖。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠微星（2377）持續擴大集團AI新藍海的營收版圖，此次揮軍台北國際電腦展（Computex）釋出最新AI創新方案，導入包括輝達（NVIDIA）MGX、DGX參考架構，鎖定日益增加的人工智慧、高效能運算（HPC）商機，大幅加速運算、減輕工作負載。運用模組化與高度可擴展的AI設計架構，助力企業與雲端資料中心提供新世代的AI運算效能。

微星企業平台解決方案事業部總經理許言聞指出，隨著企業迅速整合先進AI能力，AI的導入正在改變企業資料中心的面貌。面對生成式AI的爆發式增長與日益多樣化的工作負載，傳統伺服器已難以跟上腳步。微星基於輝達MGX、DGX參考架構所打造的AI方案，能提供企業在面向未來基礎設施所需要的擴展性、彈性與效能，並協助加速AI創新。

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微星目前已打造出機櫃級解決方案，採用MGX架構的MSI AI伺服器。每台搭載8顆H200 圖形處理器，並搭配強化版乙太網路（Spectrum™-X）技術，為AI工作負載提供高度的可擴展性。此模組化架構可擴展至最多連結32台伺服器系統，支援多達256顆H200圖形處理器。微星的企業級參考架構專為多節點AI與混合應用環境所優化，目標順利應對最嚴峻的運算挑戰，同時推動新一代資料中心的創新發展。

許言聞說，旗下伺服器平台支援企業級AI環境，並採用通過輝達認證的AI工廠設計架構，提供在Blackwell平台上以地端基礎設施建置與管理自主與實體AI，以及高效能運算所需的工作負載。此驗證設計專為企業資訊部門打造，整合加速運算、網路、儲存與軟體資源，協助企業快速落實AI工廠部署，同時降低導入風險，加速創造價值。

同時，微星也釋出AI個人工作站「CT60-S8060」，基於NVIDIA DGX架構與技術，將資料中心級效能引入桌機環境，搭載輝達 GB300 Grace Blackwell超級晶片，高達784GB統一記憶體架構，有助於大幅加速大規模AI模型的訓練與推論工作負載。產品整合完整的輝達AI企業軟體生態，為需要AI開發方案的桌機需求加以打造，有利於2025年增添營收柴火。

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