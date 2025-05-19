晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

微星擴大AI新藍海 新解決方案採用輝達雙架構

2025/05/19 15:33

顯卡大廠微星持續擴大集團AI新藍海的營收版圖。（資料照）顯卡大廠微星持續擴大集團AI新藍海的營收版圖。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠微星（2377）持續擴大集團AI新藍海的營收版圖，此次揮軍台北國際電腦展（Computex）釋出最新AI創新方案，導入包括輝達（NVIDIA）MGX、DGX參考架構，鎖定日益增加的人工智慧、高效能運算（HPC）商機，大幅加速運算、減輕工作負載。運用模組化與高度可擴展的AI設計架構，助力企業與雲端資料中心提供新世代的AI運算效能。

微星企業平台解決方案事業部總經理許言聞指出，隨著企業迅速整合先進AI能力，AI的導入正在改變企業資料中心的面貌。面對生成式AI的爆發式增長與日益多樣化的工作負載，傳統伺服器已難以跟上腳步。微星基於輝達MGX、DGX參考架構所打造的AI方案，能提供企業在面向未來基礎設施所需要的擴展性、彈性與效能，並協助加速AI創新。

微星目前已打造出機櫃級解決方案，採用MGX架構的MSI AI伺服器。每台搭載8顆H200 圖形處理器，並搭配強化版乙太網路（Spectrum™-X）技術，為AI工作負載提供高度的可擴展性。此模組化架構可擴展至最多連結32台伺服器系統，支援多達256顆H200圖形處理器。微星的企業級參考架構專為多節點AI與混合應用環境所優化，目標順利應對最嚴峻的運算挑戰，同時推動新一代資料中心的創新發展。

許言聞說，旗下伺服器平台支援企業級AI環境，並採用通過輝達認證的AI工廠設計架構，提供在Blackwell平台上以地端基礎設施建置與管理自主與實體AI，以及高效能運算所需的工作負載。此驗證設計專為企業資訊部門打造，整合加速運算、網路、儲存與軟體資源，協助企業快速落實AI工廠部署，同時降低導入風險，加速創造價值。

同時，微星也釋出AI個人工作站「CT60-S8060」，基於NVIDIA DGX架構與技術，將資料中心級效能引入桌機環境，搭載輝達 GB300 Grace Blackwell超級晶片，高達784GB統一記憶體架構，有助於大幅加速大規模AI模型的訓練與推論工作負載。產品整合完整的輝達AI企業軟體生態，為需要AI開發方案的桌機需求加以打造，有利於2025年增添營收柴火。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財