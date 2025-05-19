永虹先進、大訊科技攜手 推出新一代「浸沒式AI伺服器浸泡槽」

永虹先進、大訊科技攜手，COMPUTEX展出新一代「浸沒式AI伺服器浸泡槽」，圖為永虹先進董事長吳家幸。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕永虹先進材料（6618）宣布，COMPUTEX台北國際電腦展期間與大訊科技推出新一代高性能碳纖維複合材料浸沒式AI伺服器浸泡槽，為AI資料中心提供更高效、可靠的冷卻解決方案，預期有望成為冷卻設備市場的新標竿，滿足高速運算時代的產業升級需求。

永虹表示，此次展出亮點之一是由大訊科技設計的新型伺服器導軌，首度導入碳纖維技術，材料由永虹供應製造，具備輕量化、高強度與可回收等特性，兼顧結構性能與永續發展目標，象徵台灣製造業在AI設備材料創新上的重大突破。

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雙方合作開發的浸沒式AI伺服器浸泡槽，採用碳纖維複合材料作為主結構，並以不導電液體進行整機冷卻，有效降低能耗與散熱成本。目前該浸泡槽已完成概念驗證（POC）測試，預計將於近期正式出貨，搶攻全球資料中心冷卻技術升級商機。

除AI應用外，永虹也已開始向歐洲航太複材大廠Syensqo接單送樣碳纖維複合材料板材，為亞太地區首見大尺寸量產實績。此類高性能材料亦規畫逐步導入於電動車、高速鐵路與人形機器人等新興領域，展現其廣泛應用潛力。

永虹先進董事長吳家幸表示，從航太材料跨足AI應用，高階熱塑性碳纖維複合材料憑藉其輕量、耐熱與可回收的優勢，正成為高效能產業不可或缺的關鍵材料。此次與大訊科技聯袂在COMPUTEX展覽期間，對外公開台灣材料創新應用的最佳實踐，預計最快今年下半年將率全球之先首度採用碳纖維複合材料的AI伺服器機櫃面板產品，加上浸沒式AI伺服器浸泡槽則於通過各項測試後即可正式出貨。

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