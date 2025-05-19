輝達總部落腳北士科 林杏兒曝隱憂籲市府提前因應

國民黨籍議員林杏兒指出，洲美僅於北士科旁邊，因應現在台北市成為經濟發展重要地區，建議市府可納入作為AI智慧的產業聚。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕輝達執行長黃仁勳今宣布，海外總部將落腳北投士林，國民黨籍議員林杏兒質詢提及，市府應針對用電、交通及住宅等方面作出配套措施。產發局長陳俊安說，從北士科落成開始，已定期與廠商進行滾動修正並檢討路型及停車格位，就目前台北北區的供電情形來看，仍屬可負擔範圍，並喊話中央未來持續提供穩定的電力。

林杏兒直言，士北科具地理及產業優勢，仍需針對法律面、行政程序上協助解套，並指後續將在地方上掀起話題，如社子島居民正熱絡討論「社子島是否將成為矽谷」，且可能為社子島帶來加速開發的影響。林說，在福國路的延伸段一上橋、下去之後就是社子島，但一邊卻位處科學園區，一邊宛若次等公民生活地，於台北市而言是不堪的存在。

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林杏兒詢問開發總隊，輝達進駐台北，是否有相關應對？開發總隊回應，社子島本身有規劃16.69公頃的科技產業專用區，未來也是台北市整個產業的一部分。她點出疑慮，台北高等行政法院撤銷社子島環評處分，後續仍重新上訴，並強調不能犧牲居民的利益；開發總隊說，市府目前的態度是環評上訴，前置作業同時持續進行。

產發局長陳俊安指，交通從北士科落成開始、有廠商進出以來，局處已定期與廠商人員交換意見，包括滾動修正並檢討路型、停車格位甚至是整個公車動線，以因應未來北士科成熟後，有大量產業人口進駐時，讓交通得到疏導。另鑒於北士科離捷運站仍有一段距離，陳俊安則補充，之後將透過公車做為捷運接駁，市府也將在Youbike站等共享載具的投入持續精進。

林杏兒認為，交通問題不僅停車和上下班問題，當地居民至今仍尚未進駐，並指承德路五段、六段於非通勤時間的車流很多，洲美快速道路也經常塞車一度成為慢速道路。他強調，市府屆時需應付淡北大道的車輛湧進洲美快速道路等問題，「交通目前已陷入很大的瓶頸，怎麼因應大量的科技人潮來到這邊，市府必須好好研究，另外，電夠用嗎？」

陳俊安表示，隨著全國能源結構的轉型，盼中央給予產業、民生更穩定的供電，但以目前台北北區的供電情形來看，仍屬尚可負擔範圍內，「未來也牽扯中央能源結構與農業配比的部分，希望中央能夠持續提供穩定的電力。」

陳俊安續指，北士科當時在外圍部分規劃一比一的住宅區，方便未來從業人口就近居住，文林路另外一頭的老舊公寓，都發局上任後陸續推出相關政策，以期加速並改建老舊公寓的都更。

最後，林杏兒指洲美僅於北士科旁邊，因應現在台北市成為經濟發展重要地區，是否可納入作為AI智慧的產業聚落，建議市府可對此深入探討。

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