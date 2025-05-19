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輝達落腳北士科 市府：尚有3塊市有地招商中

2025/05/19 15:07

北投士林科技園區尚有3塊市有地招商中。（台北市政府提供）北投士林科技園區尚有3塊市有地招商中。（台北市政府提供）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達執行長黃仁勳今（19）日宣布輝達台灣總部將設在北投士林科技園區（北士科），根據台北市政府在北士科的科技產業專用區開發情況，目前還有T3、T4、T12三塊市有地，以及新光人壽已標下設定地上權的T17、T18，產業發展局局長陳俊安表示，相關資訊都有提供給輝達評估參考。

輝達今天表示海外總部將設在北士科，但尚未具體指是哪一塊土地；北市府開發北士科，共有6塊市有地，除了新光人壽在2021年10月取得地上權的T17、T18，還有仁寶電腦及康舒科技共同組成的聯盟，在2021年11月以81.98億元的權利金取得50年地上權的T16，基地面積達4.49公頃，較T17、T18街廓總合面積3.89公頃稍大。

除此之外，目前市有地T3、T4、T12待招商中，陳俊安表示，T3、T4面積比較小、T12單獨來看無法滿足輝達所需，但若能整合周邊的私有地，可以達到輝達需求的3公頃。

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