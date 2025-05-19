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名師解盤》黃文清：短線高檔整理 聚焦COMPUTEX商機

2025/05/19 15:04

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

台股上週五指數來到了2萬1800點以上，其實不單單只是回補了川普缺口，更是回到了大致上從3月底之前反映對等關稅這個議題的起跌點。也就是說，看起來對等關稅的影響，從市場的角度的解讀，似乎完全已經過了而且沒有影響。這個其實是跟實際上目前的狀況，是有一定程度的差距。也就是說包括中美的關稅戰，目前暫緩90天，那其他的國家當然在進行當中，有好的協議出來，當然對於市場是正面的影響。

因此，回到這個缺口之上，我們倒是認為，其實指數要陷入整理機會就相當的大，當然不至於在短線上又開始出現重挫，因為並沒有什麼特別的利空。那反應過相關的這個利多之後，休息、震盪整理，甚至出現一個短期的回檔都是有可能的。

尤其上週這邊，包括輝達這邊中東之行，黃仁勳、川普中東之行的AI商機，以及包括川普這邊跟卡達這邊所簽訂的波音客機的訂單，這些都是短期看起來反映在盤面上的利多。但是走過之後，這禮拜可能就開始陷入一個所謂的利多反應過後的休息整理時間。

那接下來，當然重點是COMPUTEX台北國際電腦展的一些所謂的內容裡面，有沒有新的對AI有相關激勵的效果，不管之前看到的機器人，或者是我們看到一些AI Data center裡面的一些解決方案，大家都提到散熱，或者相關的AI落地之後，對於真正產業這邊應用的一個商機，這其實都需要觀察。

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