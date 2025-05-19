東吳大學與輝達攜手 成立智慧創新AI學習中心

東吳大學與輝達攜手成立智慧創新AI學習中心。（東吳大學提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳針對AI與加速運算的最新突破發表演說，東吳大學以合作夥伴與輝達攜手，同步於今（19）日在外雙溪校區普仁堂舉辦「COMPUTEX 2025 NVIDIA University Watch Party」現場直播，開放報名48小時，450個名額秒殺。

東吳大學校長詹乾隆表示，東吳積極布局AI教育，成為輝達的合作夥伴之一，今年由巨資學院成立「智慧創新AI學習中心」，引進輝達最新GeForce RTX 50系列桌上型電腦，結合AI虛擬人、VR元宇宙等教學主題，發展跨域整合課程，未來將結合東吳在語言、人文、法商、理學等領域的優勢，推動AI應用能力、多媒體設計與跨域實作能力培養，打造具東吳特色的「AI智慧校園」。

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此外，詹乾隆表示，透過這次Watch Party及即將推出的AI學程及跨域應用課程，東吳大學將持續擴展AI教學與研究能量，與全球AI發展趨勢接軌，讓更多師生走進智慧科技新時代。

東吳大學以合作夥伴與輝達攜手，同步於今（19）日在外雙溪校區普仁堂舉辦「COMPUTEX 2025 NVIDIA University Watch Party」現場直播，學生反應熱烈。（東吳大學提供）

今日Watch Party以同步直播黃仁勳的主題演講為主軸，詹乾隆表示，身為全球AI產業的領航者，輝達近年在加速運算、實體AI、代理AI及科學運算領域持續突破技術瓶頸，將曾經遙不可及的技術化為現實，透過直播演講活動，東吳師生深入了解輝達如何以AI技術重塑未來格局。活動還包括GeForce RTX 50系列顯示卡抽獎、限量版Nvidia T-shirt與多項贈品，促進師生交流互動。

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