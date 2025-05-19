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「鐘點看護移工」上路滿月 勞動部：緩解照顧者燃眉之急

2025/05/19 15:00

勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」今年4月正式上路。（勞動部提供）勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」今年4月正式上路。（勞動部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」今年4月正式上路，希望提供彈性、多元服務讓民眾安心就業，不用為了照顧家人而退離職場。勞動部今天發布新聞稿分享實際案例，台中的美麗姐（化名）為照顧雙親而辭去工作，她得知此計畫後，聯繫試辦單位申請4小時陪伴服務，讓她能在關鍵時刻有人細心照顧母親，安心辦理母親的出院手續。

勞動部推動全自費的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓臨時有緊急照顧需求的民眾，可單次申請鐘點看護移工，聘請時數可選擇單次至少4小時或全日（包含10小時休息），首批提供服務的6家公益團體中，4小時最低收費1000元。

根據勞動部新聞稿，多年前，因為高齡雙親相繼衰弱及心智退化，美麗姐不得不辭去工作，成為全職家庭照顧者。雖然透過長照2.0居家服務與喘息服務的申請，也安排父親接受住宿型機構照護，再加上偶爾配搭使用自費照顧資源，都幫助她在沉重的照顧負擔之下，也能有停歇休息的時候。

但現實中，這些服務仍有侷限，有時假日與夜間無法支援、有時人力無法即時安排等，每當遇上突發緊急狀況時，仍讓她倍感孤立無援。

不久前美麗姐的父親過世，在她忙碌處理完父親的後事不久，母親卻在家中浴室不慎跌倒而緊急住院，接連而來的狀況，已讓美麗姐身心俱疲。而在母親逐漸康復、即將出院前，她一想起出院當天需辦理的繁瑣事務、母親的安撫照顧，以及舊公寓住家那長陡的五層樓梯，樁樁件件都是壓力的積累，讓她非常焦急不安，不知出院當天該如何安排。

就在她徬徨無助之際，得知「多元陪伴照顧服務試辦計畫」的訊息，於是立刻聯繫台中的試辦單位了解後，就先自費申請了單次4小時服務，協助美麗姐陪伴看顧母親。她表示，之後如果有急需，她仍會再自費使用多元陪伴服務來協助，因為這項服務在艱難時刻能讓她有更多彈性的選擇及資源運用。

提供美麗姐服務的試辦單位為成立逾十年的在地非營利機構，經勞動部評選核定的多元照顧服務試辦單位之一，長年以社區為本、照顧弱勢與獨居長輩，提供日間照顧、居家服務及社區關懷據點等專業服務。

到美麗姐家中服務的是來台已超過5年的外籍多元陪伴工作者，除具有長者照顧經驗之外，提供服務前並再接受20小時職前訓練，內容包含溝通技巧、急救訓練、溝通能力等。這家試辦單位的督導員事前進行個案評估、安排多元陪伴工作者服務項目，也在服務當日到美麗姐家中關懷。

勞動部表示，推動「多元陪伴照顧服務」，是希望能協助有需要的家庭串起周全的照顧服務網絡，編織出更具彈性、即時性的照顧支持線，給民眾帶來一份安心與慰藉。隨著逐漸增加的申請者及案例分享顯示，這樣的服務確實為許多照顧家庭緩解燃眉之急，目前全國北、中、南、東共有6家公益團體提供服務，並開放官網線上預約服務。

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