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綠能環保新兵報到 熙特爾6月下旬掛牌上市

2025/05/19 14:54

熙特爾新能源預計6月下旬掛牌上市，董事長林聖澤表示，今年全年出貨量將突破1GWh大關，在台灣本土儲能系統業者中，正式跨入千兆瓦時的實力門檻。（記者張慧雯攝）熙特爾新能源預計6月下旬掛牌上市，董事長林聖澤表示，今年全年出貨量將突破1GWh大關，在台灣本土儲能系統業者中，正式跨入千兆瓦時的實力門檻。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保新兵報到！熙特爾新能源（7740）預計6月下旬掛牌上市，董事長林聖澤表示，今年全年出貨量將突破1GWh大關，在台灣本土儲能系統業者中，正式跨入千兆瓦時的實力門檻，未來會從台灣出發，將「MIT製造」轉化為全球能源場域的新競爭力，讓熙特爾站上世界儲能舞台的前線。

熙特爾總經理陳伯勳指出，今年第一季展現強勁營運動能，電池製造、智能EMS、EPC工程與維運服務四大核心業務成長，全面推動高附加價值的業績表現，單季營收2.47億元，毛利率逼近63%，稅後淨利達0.75億元，單季每股盈餘（EPS）高達1.36元。

展望未來，林聖澤認為，熙特爾將於今年進入高速成長期，電池產線加速放量，工商儲能系統需求同步擴張，營運結構升級將持續推升獲利動能；EMS平台與維運服務量體快速放大，搭配即將於2026年上半年完工的高雄兩座E-dReg大型案場，將帶動後續營收穩健成長，奠定長期獲利基礎。

他也說，熙特爾轉投資的電池廠辰熙精密具備在地化生產與MIT製造優勢，不僅鞏固台灣本土大型案場的供應能力，更積極拓展海外市場，目前更已啟動加拿大市場布局，聚焦當地高成長潛力的電池儲能應用。

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