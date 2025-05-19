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台積電醞釀晶圓漲價10％ 蘋果壓力大、黃仁勳稱非常值得

2025/05/19 15:24

台積電傳出今年將把晶圓價格提高10%，將對許多依賴台積電晶片製造的公司產生巨大影響，包括台積電的最大客戶蘋果。（路透）台積電傳出今年將把晶圓價格提高10%，將對許多依賴台積電晶片製造的公司產生巨大影響，包括台積電的最大客戶蘋果。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電傳出今年將把晶圓價格提高10%，這將對許多依賴台積電晶片製造的公司產生巨大影響，其中包括台積電的最大客戶蘋果，尤其蘋果當前正飽受關稅衝擊。phonearena報導，台積電數月來一直在討論是否在2025年提高晶圓價格，目前似乎終於做出決定，10%的漲幅意味著未來的iPhone型號和其他Apple產品幾乎肯定會漲價。

由於川普政府對進口商品徵收關稅，蘋果已經陷入困境。該公司在關稅生效前迅速將庫存運往美國，目前正考慮將受關稅打擊最嚴重的中國生產轉移出去。然而，幾天前，蘋果將iPhone生產轉移到印度的計劃也受到影響，因為川普告訴蘋果執行長庫克不要這樣做。

蘋果已經在考慮提高iPhone 17系列的價格，即將推出的iPhone 17機型因其重新設計而在網路上受到批評，而價格上漲只會讓蘋果最新旗艦產品的處境更加艱難。儘管蘋果意識到關稅可能是導致價格上漲的原因，但據報導蘋果不公開承認這一點。

由於台積電的決定，蘋果MacBook筆記型電腦的M系列晶片也將漲價，這反過來也會使該公司的電腦和各種iPad型號的價格變得更加昂貴。

針對台積電醞釀調漲晶圓代工報價10％，輝達執行長黃仁勳則表示，台積電先進製程價格雖高，但「非常值得（Worthful）」。供應鏈消息透露，輝達已經在台積電2奈米製程客戶名單中，未來也將導入次世代AI晶片。

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