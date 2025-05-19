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輝達若落腳北士科T17、T18 游淑慧曝最容易途徑

2025/05/19 14:29

國民黨議員游淑慧表示，新壽與市府的計約中，新壽也可以把建物興建完成後，交給第3人經營管理使用。（翻攝自台北市議會直播網站）國民黨議員游淑慧表示，新壽與市府的計約中，新壽也可以把建物興建完成後，交給第3人經營管理使用。（翻攝自台北市議會直播網站）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達執行長黃仁勳今（19）日宣布輝達台灣總部將設在北投士林科技園區，外界認為就是近日盛傳的新光人壽在2021年標下的T17、T18兩塊地，外界對於新壽土地的轉移有適法性的疑慮，國民黨議員游淑慧表示，依照契約若要移轉地上權需要市府同意，但契約也容許新壽把建物興建好後全部交給第3人經營管理使用，因此可配合輝達量身打造，完全不需經市府同意，這是最簡單的方式。

游淑慧表示，新壽標得的T17、T18在2023年已經拿到建照，去年2、3月也申報開工，並架設了施工圍籬，進行地質的調查跟試樁，突然在9月辦理變更設計，而黃仁勳曾於6月來台灣，且開始討論海外總部選址。新壽9月提出建築變更設計，不知道是純粹新壽的建築考量，還是已經找到了一個單一的大客戶，然後為單一的大客戶量身打造他們的建築需求。

游淑慧表示，新壽若要地上權轉移，首先必須先興建完成並取得使照，第二必須經市府同意；若是要移轉地上權，輝達是沒有權先宣布，因為不知道未來蓋好後，屆時的市府或議會會不會同意？新壽也沒有立場先答應。

但游淑慧表示，除了地上權轉移，契約4.5.3還容許乙方（新壽）可以把建物的一部或全部提供給第三人經營管理使用收益，新壽完全可以在不經市府同意下，配合輝達的需要量身打造建物，蓋好後全部直接出租給輝達使用管理，這也是最容易的方式，且市府也無法進行干預。

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