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輝達總部設北士科 蔣萬安笑曝「有接不完的電話」

2025/05/19 14:37

台北市長蔣萬安歡迎輝達總部落腳北士科。（記者陳逸寬攝）台北市長蔣萬安歡迎輝達總部落腳北士科。（記者陳逸寬攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕輝達執行長黃仁勳今天上午在專題演講中宣布，輝達總部將落腳北士科；對此，台北市長蔣萬安下午前往百齡河濱公園英式橄欖球場，出席世壯運橄欖球比賽開球儀式前，受訪時春風滿面回應，竭誠歡迎，也一定會給予各項協助，但並未說明北士科雀屏中選的理由，僅說演講時坐他隔壁的友人說，「市長你會有接不完的電話了」。

蔣萬安表示，感謝輝達邀請參加專題演講，黃仁勳身為全球AI領導人物，上午演講也發布很多新產品和全球布局，對於北市來說，不管是整體產業發展，AI在城市治理應用上，都提供非常重要的insights（見解），他也宣布輝達總部落腳台北，竭誠歡迎，也一定會給予各項協助。

蔣萬安指出，這對全世界、台灣、台北來講，都帶來了AI產業發展新契機，也讓台北成為全球布局的power house。

至於北士科雀屏中選的理由，他說，黃仁勳在會中除了提到海外總部落腳處，對方也開玩笑地說，希望大家能夠踴躍表達，歡迎輝達、竭誠希望輝達海外總部落腳台北的心聲，當時坐他旁邊的外籍友人對他說，「市長那你會有接不完的電話了」。

另外，蔣萬安在開球儀式時說，台北市的姊妹市、黃金海岸市長Tom Tate率團來台，他來為地主隊及澳洲朋友加油打氣，希望選手們能夠好好享受比賽；Tom Tate也感謝世壯運團隊的友善，相信在台期間會有一段美好旅程，並致贈球衣給蔣萬安、雙方交換簽名球與大合照，象徵彼此友好。

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