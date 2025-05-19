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輝達台灣總部確定落腳北士科 新光金魏寶生回應了

2025/05/19 13:39

新光金控暨新光人壽董事長魏寶生。（資料照，記者吳欣恬攝）新光金控暨新光人壽董事長魏寶生。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今在台北國際電腦展（COMPUTEX）演講中證實，輝達台灣辦公室「Nvidia Constellation」將設立在台北市的北市士林科技園區，應為市場傳言由新壽取得地上權的T17、T18基地。對此，新光金控暨新光人壽董事長魏寶生表示尊重黃仁勳的發言，但他毫無所悉、不方便也沒辦法評論。

新光金控5月14日代子公司新光人壽公告董事會決議擬處分資產，並授權董事長簽署備忘錄及處理相關事宜。隔天，市場傳出新光人壽正與輝達商議台灣總部基地事宜，可能落腳北士科T17、T18基地。

新光人壽北士科T17、T18基地面積達4公頃，於2021年取得地上權，新壽計畫投資逾140億元興建商辦大樓等建案計畫，其位置具有緊鄰北市市中心、捷運高速公路等交通便利、電力供應等優勢。

外傳今年農曆年前，輝達和新壽已就地上權的轉讓進行洽談，而依契約須在2027年2月前取得使用執照方可轉讓。

黃仁勳今在COMPUTEX進行專題演說，當中提到，輝達目前在台灣的辦公室太小，但公司成長很快，有很多很棒的工程師，所以要找一個新家、一個更大的地點，經過考慮後，他很高興宣布未來總部將設在北投士林。

記者致電魏寶生，告知黃仁勳已公布台灣辦公室地點將在北投士林，但魏寶生表示，尊重黃仁勳的發言，但他對此還是只能說毫無所悉、不方便也沒辦法評論。

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