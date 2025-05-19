旅日機票恐變貴！日本擬「調漲離境稅」 鎖定外國觀光客

日本政府正考慮調高現行每人1000日圓的離境稅，未來有可能增至5000日圓。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本旅遊夯，遊客太多對當地帶來「觀光公害」問題。日本首相石破茂今（19日）在參議院預算委員會備詢時表示，政府正考慮調高現行每人1000日圓（約新台幣199元）的離境稅，未來有可能增至5000日圓（約新台幣995元），石破茂表示，政府方面正考慮提高稅額，並建議未來應由外國人負擔費用，同時強調不應對日本人課徵此稅。

據日媒報導，日本現行的「國際觀光旅客稅」制度，是自2019年首度實施，針對所有從日本出境的旅客，不分國籍一律收取出境稅，目前是主要由機票或船舶船票中加收費用。

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自民黨議員吉川有美在委員會上提議，若僅針對外國人將現行的每人1000日圓稅額提高至5000日圓，2025年度的稅收將從原先預估的490億日圓，大幅增加至約2450到2500億日圓。她認為，這筆收入可用於對策觀光公害與促進地方旅遊等用途。

首相石破茂指出，若以2025年1月的匯率來換算，日本目前的出國稅為1000日圓，埃及為3900日圓，澳洲為7000日圓，美國為3500日圓。「比日本便宜的大概只有韓國，大約是800日圓。」

他強調「對外國人徵收出國稅是有其正當性的，因為日本國民透過納稅與承擔下一代的負擔來建設各種基礎設施，外國人來日本旅遊也享受這些便利，因此支付一定費用是可以說得通。」但石破茂也表示「對日本人出國時也徵收相同費用，這樣是否公平，仍需討論。」

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