台積電領軍！ 台灣首座半導體供應鏈專區落腳屏東 明年下半年動工

屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮今天在屏東縣政府舉行。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕好消息！屏東鄉親引領期盼已久，台積電半導體供應鏈專區確定將進駐屏東，行政院長卓榮泰今天（19日）到屏東縣政府參加「屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」，宣示推動半導體供應鏈進駐屏東科學園區，屏東正式成為大南方半導體「S廊帶」關鍵節點。目前至少已有10家台積電供應鏈承諾將進駐，預計明年下半年動工，這將是全台灣首座半導體供應鏈專區。

「屏科矽世代 鏈動大南方」啟動典禮今天上午在屏東縣政府大禮堂舉行，晶圓造型的啟動版象徵高科技產業落腳屏東，為未來的產業與經濟注入無限可能；行政院長卓榮泰率國科會主任委員吳誠文、國科會南科管理局局長鄭秀絨參加，200多位產官學業界人士也共襄盛舉，共同見證半導體產業鏈深耕屏東、展望全球布局的重要時刻。

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行政院長卓榮泰表示，從中央到地方全力推動半導區供應鏈進駐屏科，台灣是高科技世界刮目相看 ，不只高科技，垂直供應鏈上很多中小企業形成高科技廠商重要供應鏈，供應鏈一定以台灣為主體，並且在世界科技地位保持領先、一定要根留台灣，兩條件同時達到，屏科週邊以高鐵特定區為中心發展，園區先行、產業就馬上到，在交通上，高屏二快他要求交通部明年底開始動工，另高鐵南延經過高雄方案來屏東，交通好了對產業供應才會好。

台積電副總經理莊子壽表示，放眼全球未來發展，屏東科學園區這座產業專區是台灣第一個以建設晶圓廠廠房及設施為核心的產業聚落，這座專區將群聚建廠的高階材料、元件、系統設計模組製造、標準認證等廠商，進一步強化目前台灣建廠供應鏈的體質與能力，我們期待這座園區成為全球的建廠中心，透過產學合作、全球認證進一步完善生態系，讓我們的高科技廠房設施供應鏈為全球的半導體產業發展挹注「Made in Taiwan」的動能。今天有許多長期合作夥伴到場共襄盛舉，合作共好是我們的DNA ，邁向全球市場是我們一的目標，根據南科管理局推估，高科技建廠供應鏈專區預計將創造超過新台幣1400億元的產業效益，促進產業的繁榮與地方的活絡。

「5月19日是屏東的幸運日，對屏東意義非凡」，屏東縣長周春米表示，兩年前的今天，我們見證了屏東科學園區的動土典禮；今天，屏東再迎歷史時刻，半導體供應鏈正式進駐屏東科學園區，象徵「半導體S廊帶」延伸至最南端，開啟屏東科技新時代。

周春米感謝賴清德總統推動「大南方新矽谷」，她表示，這是賴總統就職一週年送給屏東的厚禮，讓屏科成為半導體國家隊；感謝卓院長上任一週年，率領行政團隊給屏東相關建設的支持；也感謝蔡英文前總統、蘇貞昌前院長任內核定科學園區，及潘孟安秘書長奠定基礎，讓屏東迎來半導體產業。

國科會南科管理局局長鄭秀絨表示，台積電半導體供應鏈專區落腳在屏科西側 ，面積約28公頃，將由台積電率領供應鏈做整體規劃，是全台灣首座半導體供應鏈專區，有四個主軸，由台積電整體運籌，智慧製造 、資源循環、科技建廠；專區下半年會就廠商做資格審查，台積電會就各廠商適合的位置做配置，完成後，預計明年下半年正式動工，廠商建廠約需1年半到2年，整個28公頃由台積電統籌整體規劃，台積電會蓋一個辦公大樓，主要協助檢驗測試製程改善，讓供應鏈技術創新提升，國家隊陣容更堅強，維持半導體領先地位，目前已有10家供應鏈廠商承諾進駐，陸續還有廠商表達意願。

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