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輝達總部落腳北士科 陳賢蔚：市府要扮演公正第3方介入與新光協商

2025/05/19 13:32

輝達總部落腳北士科，議員陳賢蔚表示，市府要扮演公正第3方介入與新光協商（資料照）輝達總部落腳北士科，議員陳賢蔚表示，市府要扮演公正第3方介入與新光協商（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達執行長黃仁勳今（19）日宣布輝達台灣總部將設在北士科，日前才在議會質詢關切的民進黨議員陳賢蔚表示，新光人壽當初進駐北士科的過程充滿疑慮，後續在新光人壽與輝達協商的過程，市府不能置身事外，如何讓新光人壽及輝達雙方都符合法規及合理規範，市府要發揮第三方公正的角色。

陳賢蔚對於輝達總部落腳北士科表示「太棒了，令人振奮！」AI產業將是引領下世代的科技潮流，輝達是全球的龍頭公司，有這樣超一流的國際企業落腳北士科 ，將會帶來大量的海內外協力夥伴、產業資源及全球科技人才。

陳賢蔚指出，市府應該把握機會，通盤檢討現行北士科的硬體規劃、對於國際人才來台的服務資源，是否符合目前外資廠商的需求，也必須立即改進，不可錯過黃金時機。

他也提到，目前最重要的是新光人壽與輝達協商的過程，市府不能置身事外，因為北士科是台北市的資源，新光人壽進駐過程也充滿民眾的質疑，如何讓新光人壽及輝達兩方都需符合法規及合理規範，市府要發揮第三方公正的角色，盡全力來促成、協調，以及排除相關障礙。

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