晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

吳嘉昭請辭南電董事長 5/27股東會後離任

2025/05/19 11:08

南電（8046）發布重大訊息，吳嘉昭請辭董事長職務。（資料照）南電（8046）發布重大訊息，吳嘉昭請辭董事長職務。（資料照）

〔中央社〕IC載板大廠南電（8046）今天上午發布重大訊息，5月16日收到董事長吳嘉昭辭職書，從5月27日股東常會結束後，吳嘉昭請辭董事長職務。南電表示，將於近期董事會推選新任董事長。

南電27日舉行股東會，在致股東營業報告書中，南電指出，美中科技戰升溫，美國對出口至中國的半導體設備、技術及產品進行全面管制，影響供應鏈銷售，關稅和地緣政治風險提高，半導體廠商需多元化布局生產基地，增加營運成本，台灣電路板廠商面臨挑戰。

分析台灣半導體產業，南電分析，台廠技術領先，群聚效應強，上下游供應鏈完整，國際大廠持續強化與台系半導體廠商合作，加上雲端服務廠商積極自行開發人工智慧（AI）應用特殊應用晶片（ASIC），潛在商機可期。

展望今年南電營運，在IC載板雲端運算應用，南電指出，與客戶開發雲端AI伺服器處理器、高速交換器等大尺寸多層數IC載板。在人工智慧電腦（AI PC）應用，南電準備量產高階PC中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）應用IC載板，迎接AI PC市場商機。（編輯：張良知）1140519

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財