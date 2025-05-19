川普中東行斬中共布局、助黃仁勳進補 謝金河：一箭好幾鵰

美國總統川普訪問中東期間，積極促成商業協議。（美聯社）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普16日結束中東3國訪問行程，儘管即將79歲，「帶貨」能力不減，期間拉攏中東資金流向美國，助力同行的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳獲得大單，更一舉翻轉中國在中東的政經布局，財訊傳媒董事長謝金河大讚川普此行猶如「一箭好幾鵰」，在地緣政治、經濟、科技等方面均有斬獲。

謝金河18日在臉書指出，第1是川普扭轉了中東新秩序，2018年因為「卡舒吉事件」（美國《華盛頓郵報》沙烏地阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）傳出在沙烏地阿拉伯駐土耳其領事館內遭虐殺），美國和沙烏地阿拉伯交惡，中國趁機而入，習近平訪沙，受到最熱烈歡迎，拜登則備受冷落。為了拉攏敍利亞，中國打開200餘年從未打開過的靈隱寺大門歡迎阿塞德。沒想到阿塞德去年被推翻，阿塞德流亡俄羅斯，這次川普和新當權者見面，敍利亞人民歡呼，憧憬著未來的新命運。

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謝金河續指，川普正在重塑中東地區新秩序，一口氣翻轉了中國在中東地區「一帶一路」的布局。同時，川普讓伊朗宣布願意永久廢核，也讓以色列受到的威脅降到最低，中東地區呈現前所未見的新面貌。

第2，謝金河提到，川普到訪的沙國，卡達，阿拉伯聯合大公國都拿出前所未見的高規格歡迎川普，而且每一個國家都搞懂川普的心。他們給川普當大帝，對於川普最喜歡的「數字」，每一個國家都開出天文數字。川普中東行拿到的恊議投資高達3.6兆美元（約新台幣109兆），這是川普會開心的數字。

第3，川普這次也邀馬斯克（Elon Musk），黃仁勳同行，這次川普的車隊是特斯拉（Tesla），馬斯克的星鏈（Starlink）也得到龎大的訂單。川普也為輝達，AMD（超微半導體）在中東找到新市場。這次沙國發展DataVolt，還是「人類公司」（Humain），黃仁勳這次得到1.8萬片的H300大訂單，衍生的商機逾兆美元，AMD也受惠。

謝金河認為，從川普就職缺席，到DeepSeek衝擊，到黃仁勳擁抱中國，Nvidia股價從153.13跌到86.62美元，市值蒸發1.3兆美元（約新台幣40兆元），這次川普幫了輝達大忙，Nvidia股價大漲，也帶動台積電，也讓黃仁勳台灣行再度光芒萬丈。

謝金河表示，川普的作風，一開始大多數人都看不懂，等他出手，慢慢看出端倪，川普的「掌風」其實是很有威力的！

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