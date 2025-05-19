中美晶攜手印度第二大太陽能組件製造商Premier Energies 在印度興建太陽能矽晶片工廠。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483）今（19）日宣布，與印度企業Premier Energies共同合資一家新公司，在印度生產用於太陽能電池的高品質矽晶片，初期規劃2GW產能，主要供應印度當地使用以及在地緣政治下海外市場需求，後續將配合印度政府政策，擴大產能掌握商機。

中美晶指出，印度太陽能市場是全球快速成長的太陽能市場之一，豐富太陽能資源需求強勁，再輔以政府積極發展產業鏈的基礎下。印度市場正迅速蓬勃發展，將扮演全球綠色供應鏈的關鍵角色，中美晶佈局海外太陽能供應鏈，與Premier Energies簽屬合資協議，中美晶將認購該合資公司並獲26%股權。

請繼續往下閱讀...

Premier Energies是印度第二大太陽能電池及模組整合製造商。去年公司上市後表現強勁，持續擴大產能，太陽能電池產能 8.4 GW（包括 6.4 GW 建設中）和太陽能模組產能 11.1 GW（包括 5.8 GW 建設中），Premier Energies以創新、永續和員工友善文化出名，已連續四年獲得「最佳工作場所」（Great Place to Work）認證；並且持續擴大公司規模，致力推動印度再生能源發展。

此次合作旨在將Premier Energies大規模的製造能力與中美矽晶擁有垂直整合供應鏈的優勢相結合，未來雙方合作，供應印度內需市場以及在地緣政治下海外市場需求，並使企業在面對全球貿易政策變動時更具韌性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法