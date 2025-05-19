晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中美晶攜手印度第二大太陽能組件製造商Premier Energies 在印度興建太陽能矽晶片工廠

2025/05/19 10:16

中美晶攜手印度第二大太陽能組件製造商Premier Energies 在印度興建太陽能矽晶片工廠。（資料照）中美晶攜手印度第二大太陽能組件製造商Premier Energies 在印度興建太陽能矽晶片工廠。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483）今（19）日宣布，與印度企業Premier Energies共同合資一家新公司，在印度生產用於太陽能電池的高品質矽晶片，初期規劃2GW產能，主要供應印度當地使用以及在地緣政治下海外市場需求，後續將配合印度政府政策，擴大產能掌握商機。

中美晶指出，印度太陽能市場是全球快速成長的太陽能市場之一，豐富太陽能資源需求強勁，再輔以政府積極發展產業鏈的基礎下。印度市場正迅速蓬勃發展，將扮演全球綠色供應鏈的關鍵角色，中美晶佈局海外太陽能供應鏈，與Premier Energies簽屬合資協議，中美晶將認購該合資公司並獲26%股權。

Premier Energies是印度第二大太陽能電池及模組整合製造商。去年公司上市後表現強勁，持續擴大產能，太陽能電池產能 8.4 GW（包括 6.4 GW 建設中）和太陽能模組產能 11.1 GW（包括 5.8 GW 建設中），Premier Energies以創新、永續和員工友善文化出名，已連續四年獲得「最佳工作場所」（Great Place to Work）認證；並且持續擴大公司規模，致力推動印度再生能源發展。

此次合作旨在將Premier Energies大規模的製造能力與中美矽晶擁有垂直整合供應鏈的優勢相結合，未來雙方合作，供應印度內需市場以及在地緣政治下海外市場需求，並使企業在面對全球貿易政策變動時更具韌性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財