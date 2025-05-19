東聯50週年 董座徐旭東：積極轉型持續布局特化與氣體事業

：東聯（1710）今（19）日舉行股東會，董事長徐旭東指出，積極轉型布局特化與氣體。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕東聯（1710）今（19）日舉行股東會，董事長徐旭東指出，今年是東聯50週年，而東聯自乙二醇（EG）業務起步，多年轉型如今專注於特化產品、低碳工藝與新材料領域，未來將持續布局特用化學品與氣體事業。

徐旭東表示，儘管2024年全球經濟受地緣政治、能源波動及中國產能擴張等多重挑戰影響，石化產業面臨嚴峻考驗，東聯轉型策略，積極拓展特用化學品及氣體相關產品，去年營收238億元、年增14%，稅後淨利0.2億元，每股盈餘（EPS）0.02元。

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展望未來，徐旭東認為，東聯持續優化產品組合，擴大高市占率，並推動營運管理數位化與AI技術導入，以提升整體營運效能，將以研發創新為驅動力，精準掌握科技趨勢，積極布局電子化學品及特殊應用材料等高潛力市場。

他指出，東聯將積極投入碳捕捉再利用、低碳製程、塑料循環利用與生物可分解材料的開發，並在製程中落實循環經濟與低碳生產，以2050年達成碳中和為長遠目標、邁向永續。

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