美國信評遭調降 美財長：穆迪是「滯後指標」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱，穆迪的評級是一個「滯後指標（lagging indicator）」。

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際信貸評級機構「穆迪（Moody's）」上週五（16日）調降美國主權信用評等，從原先的「Aaa」調降一級至「Aa1」，引起市場關注。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示看法，認為穆迪的評級是一個「滯後指標（lagging indicator，指反映經濟或市場趨勢變化的指標，但其變化較緩慢，通常是市場趨勢變化後才出現反應。）」。

《NBC新聞》報導，貝森特週日（18日）接受NBC新聞節目「會見新聞界（Meet the Press）」採訪時，對於日前穆迪調降美國信評之舉表示看法，稱穆迪是一個滯後指標，並認為這就是每個人對信用機構的看法。

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貝森特還認為，穆迪的降級與拜登政府的支出政策有關。拜登政府曾宣稱這些政策是對優先事項的投資，包括應對氣候變遷和增加醫療保險覆蓋率。

貝森特在受訪時還透露他上週六（17日）與沃爾瑪執行長麥克米倫（Doug McMillon）的談話，稱麥克米倫告訴他，「沃爾瑪將承受部分關稅成本，就像公司在2018年、2019 年和2020年所做的那樣」。

當被問及談話內容時，貝森特否認他向沃爾瑪施加了任何壓力，要求其「承擔關稅」，並指他與麥克米倫「關係非常好」，稱自己只是想從麥克米倫那裡聽到消息，而不是從媒體那裡聽到第二手或第三手消息。

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